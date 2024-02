Ciclismo, il Velo Club Empoli propone una squadra dilettanti

Empoli, 17 febbraio 2024 - Sulla collina di Pulica tra Montelupo e Montespertoli, presso il locale “Lo Spigo” il Velo Club Empoli ha tenuto a battesimo le due squadre ciclistiche 2024, il team Elite/Under 23 che costituisce la novità e il gruppo giovanissimi. A completare lo schieramento della società empolese presieduta da Alberto Mazzoni, ci sono anche due esordienti e lo junior versiliese Fabio Del Medico, uno dei giovani più forti su pista (due titoli italiani nel 2023 e la maglia azzurra al mondiale in Colombia) rimasto fedele al team nonostante le richieste. Alberto Mazzoni che della società è tutto (presidente, direttore sportivo, organizzatore, meccanico) ha allestito (per la prima volta nella storia della società che conta 22 anni) una squadra dilettanti di 13 atleti tra i quali il brasiliano Lobo Da Costa, mentre un sestetto arriva dalla squadra juniores 2023. Saranno guidati dall’ex corridore Davide Appollonio e da Roberto Mazzoni, avranno una maglia dai colori diversi, e sei di loro debutteranno sabato prossimo in casa nella Firenze-Empoli. Oltre a questa novità, la società conta su 13 giovanissimi con la speranza di aumentare il numero. In campo organizzativo sono previste due gare giovanissimi, al Terrafino di Empoli e Marcignana, mentre anche nel 2024 il Velo Club Empoli può contare sulla riconfermata collaborazione degli sponsor, RF Antincendi, Green House, Var Group, Ristorante Lo Spigo, Gruppo i Piastroni, Cicli Porciatti, Rossetti Vini e Carpel.

ELITE-UNDER 23: Mattia Benedetti, Marcos Da Costa Lobo, Thomas Spinelli, Mattia Cincinelli, Elia Pellegrini, Marco Giuliano Grippi, Leonardo Bitossi, Francesco Vignozzi, Alessio Fortini, Federico Di Vita, Edoardo Coos, Davide Casini, Luca Giorni. Ds Davide Appollonio e Roberto Mazzoni.

GIOVANISSIMI: David Cancilleri, Giovanni Valletta, Elia Rabiti, Leonardo Lacava, Federico Bellucci, Edoardo e Carolina Moriconi, Francesco Riggi, Stefano Leporatti, Federico Yang, Lorenzo Cantini, Giovanna e Francesco Conte. Ds Leonardo Lupi e Carmine Di Vilio; collaboratore Marco Cantini.

JUNIORES: Fabio Del Medico con il babbo Andrea direttore sportivo e gli esordienti Tommaso Curci e Lorenzo Nesti (1° anno).