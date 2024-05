Verso il campionato toscano dilettanti. Le caratteristiche del percorso a San Giovanni

SAN GIOVANNI

E’ tutto pronto logisticamente per l’atteso evento ciclistico, il 7° Trofeo Città di San Giovanni in programma per martedì 28 maggio. Sono 35 le squadre fra cui 34 nazionali ed una inglese, che hanno annunciato la loro presenza. Solo 200 i corridori che possono partire. La Federazione Italiana di Ciclismo ha deciso che la corsa sarà valida come prova unica per l’assegnazione del titolo di campione toscano dilettanti Elite e Under per il 2024. Il percorso è variato e più difficile. Due grandi giri Porcellino, Centrale Santa Barbara, salita Montanina- Meleto, Bomba, erte di Castelnuovo e Neri, poi Cavriglia, picchiata di Santa Lucia, San Giovanni, due volte per km 21,500 l’uno; quindi il circuito San Giovanni, Vacchereccia, rampa Le Casacce (oltre il 20%), Cavriglia, San Giovanni, da percorrere sei volte per km 16,800 ogni tornata. Partenza ed arrivo nel Corso Italia, di fronte al Palazzo d’Arnolfo.

