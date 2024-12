VF Group Bardiani-CSF Faizanè: il team più giovane al mondo nel ciclismo 2025

Saranno ben 23 gli atleti che gareggeranno per la VF Group Bardiani-CSF Faizanè nel 2025, distinguendosi come il team professionistico più giovane al mondo, con un’età media di 21,9 anni grazie anche alla presenza di 12 atleti Under 23 e l’inserimento di sei juniores nel progetto giovani.

"Crediamo fermamente nell’idea che i giovanissimi debbano essere formati all’interno del team per portarli poi a competere ad altissimi livelli. I nostri sponsor condividono da sempre questa filosofia e li ringraziamo per la fiducia riposta nelle nostre idee e nel ciclismo italiano. Speriamo che tra questi ci sia un altro Pellizzari e per molti di loro, già inseriti nel progetto da qualche anno, la prossima sarà una stagione cruciale", commenta il team manager Roberto Reverberi.

Nella folta schiera di atleti del team modenese-reggiano ci sono ben due modenesi, il pavullese Luca Covili che nel Giro d’Italia 2024 ha concluso al 18° posto e che purtroppo per un malanno ha visto precluso il resto della stagione, mentre l’altro gialloblù Luca Paletti oltre ad essere stato protagonista al Giro d’Italia Giovani ha svolto un’intensa attività all’estero con buoni risultati. Sia Covili che Paletti sono stati confermati sino al 2026.

Dopo essere entrato nel mondo del ciclismo quest’anno il main sponsor modenese VF Group di patron Vincenzo Oliva, che ha la sede principale a Cavezzo ed alla periferia di Modena a S.Matteo, ha condiviso la filosofia della famiglia Reverberi anche per la passione per il ciclismo (pedala come master nonostante gli impegni di lavoro) che lo ha portato ad investire per il movimento giovanile italiano.

Al Giro d’Italia 2025, che ricordiamo vedrà una tappa parzialmente modenese con arrivo a Castelnuovo Monti e la partenza da Modena il giorno successivo, il Team VF Group cercherà di essere protagonista sulle strade di casa. Intanto, è notizia proprio di questi giorni, la VS Group Bardiani-CSF Faizanè sarà in ritiro ad Altea, in Spagna, fino a domenica 22 dicembre.

Elio Giusti