Villa difende il posto d’onore

La matricola dei professionisti Giacomo Villa in evidenza al Giro del Rwanda. Il giovane monzese della Bingoal WB attualmente occupa la seconda posizione della classifica generale con lo stesso tempo dell’olandese Pepijn Reinderink della Soudal Quick Step Development. Un Villa in grande spolvero sulle strade del Rwanda che finora gli hanno regalato grandi soddisfazioni. Undicesimo nella crono squadre di apertura, quinto nella seconda tappa, settimo nella terza e, ieri, quarto sul traguardo di Rubavu dove si è imposto il belga William Junior Lecerf compagno di squadra del leader della classifica. Villa si è inserito bene nello sprint finale mancando il podio per pochi metri. Risultati che testimoniano la buona condizione fisica del ventiduenne, oggi chiamato a difendere la sua posizione nell’impegnativa tappa con arrivo in salita ai 1.512 metri di Mont Kigali.

Dan.Vig.