Vittorie, traguardi e sorrisi. Bilancio ok per la Maltinti

Una stagione diversa quella conclusa per la Maltinti Banca Cambiano senza il suo storico e carismatico presidente. I figli Roberto e Cristina, Giampiero Ragionieri, Lorenzo Parenti e quel magnifico gruppo sempre pronto a rispondere quando c’è da lavorare nel ciclismo, così come il pool degli sponsor che da anni accompagnano l’attività del sodalizio, hanno moltiplicato l’impegno per fare sentire meno pesante l’assenza di Renzo. A nostro giudizio ci sono riusciti, vivendo accanto a momenti non facili soprattutto all’inizio della stagione, anche giornate felici e di soddisfazione.

Sul piano dei risultati quattro vittorie con la doppietta del promettente olandese Jan Eduard Daan Hoeks a Montegranaro e Castiglion Fibocchi, e le vittorie di Francesco Di Felice a Ponte a Egola e di Gregorio Butteroni a Cerreto Guidi. Numerosi i piazzamenti ottenuti dagli stessi atleti, da Matteo Niccoli, autore di un ottimo finale di stagione e da Niccolò Ciafardini tra l’altro secondo nel Campionato Toscano a cronometro della montagna da Limite sull’Arno al Pinone. Ai risultati ottenuti la società di via Carraia che conta 50 anni di attività, con la conduzione tecnica affidata a Leonardo Scarselli e Tiziano Antonini, può aggiungere nel bilancio anche le due gare organizzate, la Firenze-Empoli e il Gp Città di Empoli, oltre alla collaborazione garantita in occasione delle due gare nazionali di Pontedera e Lari. E si pensa già al futuro: in questo periodo la Maltinti Banca Cambiano sta allestendo la squadra per la prossima stagione in quanto il presidente Roberto Maltinti e la sorella Cristina, che ricopre la carica di vice presidentessa, vogliono continuare ancora la splendida storia di questa società che il loro padre Renzo ha portato ai vertici del ciclismo dilettanti plasmandola con passione, impegno, capacità. Un esempio di serietà e di gestione esemplari. Almeno una decina gli atleti che il team intende avere nel 2024. Il primo impegno organizzativo è la Firenze-Empoli l’ultimo sabato del mese di febbraio 2024 con una novità. La classica è stata inserita tra le manifestazioni collaterali, previste in occasione della partenza del Tour de France da Firenze.

Antonio Mannori