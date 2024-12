Free Event Endurance, ecco la nuova squadra di triathlon ‘made in Romagna’

Faenza (Ravenna), 7 dicembre 2024 – Oggi, sabato 7 dicembre, dalle 16 a Villa Abbondanzi Resort di Faenza viene presentata la nuova squadra di triathlon, Free Event Endurance, che ha l’ambizione di rappresentare l’eccellenza romagnola nelle competizioni nazionali e internazionali.

Tra i valori di Free Event Endurance, come si legge in una nota, “il rapporto con il proprio territorio è prioritario, per uno sport che racchiude i sé la resilienza e la passione che caratterizzano questa zona d’italia, già sede della più grande manifestazione ironman al mondo”.

E ancora: “L’obiettivo di questo progetto è creare un movimento inclusivo che avvicini giovani e appassionati di swim, bike e run allo sport, promuovendo uno stile di vita sano e sostenibile. Il team vuole dare valore al tempo libero, trasformandolo in un’occasione per migliorare il benessere personale e sociale”.

Quanto ai pilastri valoriali di Free Event Endurance, la nuova squadra punta su “inclusione, per coinvolgere atleti di ogni livello ed età, parità di genere, per promuovere un accesso equo al mondo dello sport, onestà sportiva, per diffondere una pratica sana e rispettosa delle regole”.

Fondato da team sportivi faentini con una lunga tradizione di successi, il progetto vuole valorizzare gli impianti sportivi del territorio e aprire le porte dello sport a chiunque desideri mettersi in gioco.

Durante l’evento di presentazione si tiene anche un workshop con figure d’eccezione dello sport e della salute sull’importanza di praticare sport in modo sano e bilanciato e ricordarne anche i benefici per la salute fisica e mentale.

Tra i relatori di oggi: Fabio Scozzoli e Martina Carraro - coppia di olimpionici del nuoto, Alessandro Fabian - triatleta con un record di 7 titoli italiani nella distanza olimpica e 5 sulla specialità Sprint in gara anche in due Olimpiadi, Davide Cassani, ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo e presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna, Iader Fabbri, biologo nutrizionista e divulgatore scientifico e Luca Facchinetti, responsabile della Nazionale Italiana Giovanile di Triathlon.