Tennis. A Gibertini il rodeo di Castellarano

Successo come da pronostico nel Rodeo di terza categoria al TC Castellarano. Ad avere la meglio in un tabellone di 51 partecipanti è stato Fabio Gibertini, testa di serie numero 1: l’atleta del CT Tricolore si è fatto strada nella parte alta del tabellone non senza difficoltà, visto che dopo il 4-0, 4-2 a Lorenzo Ravaglia (CT Massa Lombarda) nei quarti ha dovuto ricorrere al super tie-break per regolare Alessandro Granato (Libertas Fiorano) in semifinale col punteggio di 3-4, 4-2, 7-4. Anche la finale, contro l’outsider Stefano Motta (Tennis Persiceto), è stata tutt’altro che banale: 2-4, 4-0, 7-5.