Tennis. Allo Sporting di Sassuolo il Master Circuito Joma. Grande sfida tra gli otto migliori della regione

Si è svolto nel fine settimana, sui campi dello Sporting Club Sassuolo, il Master Circuito Joma dei tornei Rodeo Weekend e in particolare la manifestazione era riservata agli otto atleti con il miglior ranking regionale che hanno guadagnato punti attraverso le varie tappe che si sono svolte in Emilia Romagna da gennaio a ottobre. Sei le categorie impegnate nel torneo questo weekend: under 10, 12 e 14, maschile e femminile, per un totale di 43 giocatori che si sono dati battaglia. Hanno conquistato il titolo 2023 Riccardo Sartori (TC Borgotrebbia) e Dalila Tagliaferri di (SC Nino Bixio Piacenza) nell’under 10, Matteo Grotti dello Sporting Club Sassuolo e Andra Deaconu (Max Tennis Bologna) nell’under 12, mentre Sebastiano Mantovani del Pro Parma ed Eleonora Galeazzi del CT Reggio Emilia hanno vinto l’under 14. A premiare i vincitori Roberto Vitale, responsabile della Commissione Giovanile per l’Emilia Romagna.