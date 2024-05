Tennis. Bronzetti vince il derby italiano con Martina Trevisan a Rabat

Lucia Bronzetti viaggia veloce e, dopo aver dominato nel primo turno la marocchina El Allami, sconfigge facilmente anche Martina Trevisan e approda agli ottavi del ‘Gran Priz De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem’, a Rabat. La verucchiese ha vinto 6-2, 6-3 un match in cui sono stati rari i momenti di vero equilibrio. Un derby che in questo momento vedeva favorita Bronzetti e che ha confermato il pronostico dettato anche dalla classifica (48 e 88). Il primo set ha seguito i servizi per cinque giochi, con le due italiane a concedere poco o nulla all’avversaria.

Poi Bronzetti ha operato il break, ha tenuto la battuta, anche se in maniera faticosa, e ha strappato nuovamente il servizio a Trevisan per il 6-3. Nel secondo set sono arrivati quattro break nei primi quattro giochi, poi Bronzetti è salita 4-3.

Il gioco decisivo della partita è stato l’ottavo, con Trevisan a perdere il servizio su un dritto lungo. Sul 5-3 per Bronzetti, game autorevole chiuso da una palla corta di gran tocco. Un 6-2, 6-3 ottenuto in 1 ora e 39 minuti che consente ora alla verucchiese di qualificarsi ai quarti dove troverà l’americana Peyton Stearns, numero 81 del mondo.