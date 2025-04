Tennis Italia Forte dei Marmi domina il campionato regionale di serie C

Una partenza a razzo per i ragazzi del Tennis Italia Forte dei Marmi nella fase regionale del campionato nazionale di serie C a squadre.

Dopo quattro giornate, infatti i ragazzi versiliesi sono al comando a punteggio pieno dopo avere sconfitto in rapida successione il Tc Certosa, il Tc Castiglionese, il Ct Grosseto e il Ct Pontedera.

Il prossimo turno, che è in calendario venerdì 26, vedrà il Tc Italia in trasferta a Chiusi.

Questi i tennisti protagonisti di questo perentorio avvio di stagione sono Marco Furlanetto, Niccolò Ferrari, Gabriele Celeri, Davide Simi, Lapo Santini, Tommaso Bertacchi, Leonardo Ruffini, Tommaso Viviani, Edoardo Palla ed Edoardo Mattioli. C’è poi una caratteristica di questa squadra, che suona come nota di merito per la società: l’età media è molto bassa: accanto a Marco Furlanetto – inserito da tempo nell’organico della serie A – ci sono giovanissime promesse sulle quali il Tc Italia punta molto per il futuro.

Il campionato regionale maschile di serie C è articolato in tre gironi: negli altri due troviamo Ct Firenze, Ct Montevarchi, Next Gen Marina di Carrara, Libertas Livorno, Tennis Fiesole e Tennis Certaldo (A); Ct Bibbiena, Tc Sinalunga, Coop Tc Livorno, Tc Prato, Tc Poggibonsi e Polisportiva Firenze Ovest.