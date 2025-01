Tennis: lunedì Marco (33 anni) partirà per l’Australia dove giocherà gli Open in doppio con Flavio Cobolli. La prima volta di Bortolotti a uno Slam

Marco Bortolotti è pronto per il primo Slam della carriera. Lunedì, infatti, il 33enne tennista di Reggiolo partirà alla volta degli Australian Open, dove è entrato in tabellone insieme a Flavio Cobolli: Bortolotti, che nel 2024 ha vinto 3 titoli Challenger e raggiunto il best ranking di doppio salendo a settembre al numero 85 della classifica Atp, sarà seguito da un altro reggiano, Alessandro Motti, nelle vesti di allenatore.

Il primo slam a 33 anni: come vive questo momento? "Credo che ci sia l’Australia nel mio destino. Ci ho giocato il mio unico Slam da junior, poi ho difeso i colori dell’Italia nella United Cup e, in passato, ho spesso giocato con compagni di doppio australiani. E’ un paese che mi piace".

Cosa chiede al 2025? "Il primo obiettivo l’ho già raggiunto, giocare uno Slam è il sogno di qualsiasi ragazzino che prende in mano una racchetta. Mi piacerebbe provare a vincere qualche match del circuito Atp, cosa che ancora mi manca, provando a migliorare il mio best ranking: per farlo dovrò sfruttare la prima parte di stagione, dove l’anno scorso ho faticato, provando a raccogliere i migliori risultati possibili".

Nella seconda, invece, dovrà difendere i successi di Cordenons, Trieste e Sassuolo, conquistati in coppia con un australiano, Matthew Romios. "Sì, certo. Diciamo che sarà una sorta di stagione divisa a metà: intanto cominciamo dall’Australia, con l’obiettivo di provare a giocare in seguito anche il Roland Garros e Wimbledon".

Perché ha scelto di avere al suo fianco Alessandro Motti? "Abbiamo già collaborato in passato ma non c’era stata l’opportunità di portare avanti il lavoro. Ci lega un rapporto di amicizia, è reggiano come me e ha una grossa esperienza nel circuito, sono convinto sia la persona giusta".

Damiano Reverberi