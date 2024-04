A1 femminile. La Uyba conferma. Benedetta Sartori

Dopo quattro giorni dall’annuncio della prima giocatrice del nuovo roster, Rebecca Piva, la UYBA Volley Busto Arsizio mette in campo la sua seconda atleta per la stagione 24/25: Benedetta Sartori, centrale classe 2001, sarà ancora una farfalla biancorossa. La società bustocca riparte dunque dai suoi pezzi più pregiati e la riconferma di Benedetta non era certo un affare scontato, viste le numerose ed importanti offerte giunte alla sua attenzione. Un atto di amore, forte, per la UYBA da parte della giocatrice, un segnale forte di fede ad un progetto convincente, sia dal punto di vista societario che sportivo, condizione sine qua non per la sigla del rinnovo.