A1 femminile. Numia acchiappatutto. Semifinale scudetto dopo quella in Europa

La Numia Vero Volley Milano si è qualificata per le semifinali scudetto. Paola Egonu e compagne, reduci dalla vittoria di Istanbul con l’Eczacibasi valsa il pass per la Final Four di Champions League, si è confermata tra le prime quattro squadre d’Italia con un successo al tie-break in gara-2 che ha chiuso in anticipo la serie dei quarti contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Davanti agli oltre 4.000 della Vitrifrigo Arena di Pesaro, le padrone di casa hanno pagato l’emozione nel primo set, ma sono state poi capaci di ribaltare il risultato sognando un successo che avrebbe rimandato il verdetto alla bella di mercoledì. L’ingresso di Elena Pietrini al posto di Nika Daalderop però è stato provvidenziale per le ospiti che hanno prima allungato l’incontro al quinto set e poi portato a casa la vittoria grazie a cinque punti di Egonu, top scorer a quota 24 a pari merito con Simone Lee. Nel prossimo weekend, scatterà la semifinale con Scandicci.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA-NUMIA VERO MILANO 2-3 (16-25, 25-20, 25-18, 16-25, 12-15) Andrea Gussoni