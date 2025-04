Ecotermologic Progresso conquista la salvezza a Potenza Picena nel campionato B2 femminile

L’Ecotermologic Progresso sbanca Potenza Picena e taglia il traguardo salvezza, con tre giornate di anticipo sul termine della stagione regolare del campionato di B2 femminile di volley. Missione compiuta per la matricola terribile, che ha vissuto l’intera stagione sempre al riparo da rischi e in costante crescita: l’ennesima dimostrazione arriva sul campo della New System Vtorresi, che si giocava un’importante fetta di salvezza. Niente fare, il Progresso passa 1-3 (18-25, 25-23, 21-25, 22-25), partendo forte nel primo set, subendo il ritorno delle padrone di casa nel secondo per poi chiudere i giochi e salire a +12 sulla zona retrocessione a tre giornate dal termine e festeggiare.

Le altre gare: Fos Centro Volley Reggiano-Arbor Interclays Reggio Emilia 3-1, De Mitri Porto San Giorgio-My Mech Cervia 3-2, Team 80-Hydroplants Soliera 0-3, Mega Volley Vallefoglia-Lardini Filottrano 0-3, Massa Lombarda-Ama San Martino in Rio 3-0, Zerosystem San Damaso-Battistelli Pesaro 3-0.

La classifica: Zerosystem San Damaso 58; Fos Centro Volley Reggiano 54; Porto San Giorgio 50; Hydroplants Soliera 49; Arbor Interclays Reggio Emilia 46; Progresso Ecotermologic Castel Maggiore 38; Filottrano 37; Massa Lombarda 35; Team 80 29; Cervia, Pesaro 26; Potenza Picena 25; San Martino in Rio 10; Vallefoglia 0.

m. g.