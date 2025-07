L’Omag Mt nell’orbita del Fenerbahce. Accordo di collaborazione a un passo

Una voce clamorosa arriva dalla Turchia e nelle utime ore sta coinvolgendo i tanti amanti del volley in territorio riminese. Il Fenerbahce, prestigioso club turco tra le forze europee e mondiali degli ultimi anni in questo sport, è vicinissimo a un accordo di partnership con la Omag Mt San Giovanni, neopromossa in serie A1 femminile. Una collaborazione che potrebbe prevedere una sinergia creando una fucina di campionesse che dall’Italia, tramite San Giovanni ed il suo percorso tecnico-sportivo, potrebbero poi sbarcare in Turchia. La società marignanese, ancora alle prese con gli ultimi colpi di mercato, chiarisce che "i due club stanno valutando la sussistenza delle condizioni necessarie al perfezionamento di un eventuale accordo". "È una fase nella quale non possiamo dire nulla, ne sapremo di più nei prossimi giorni" aggiunge il presidente Stefano Manconi, al timone della società marignanese e del suo miracolo sportivo da almeno 10 anni. Tutto questo in una fase di contatto tra le due società: c’è chi parla di una vera e propria affiliazione, di quote societarie della società marignanese che il Fenerbahce acquisterebbe, di giocatrici del club turco che sbarcherebbero in Valconca. Si vedrà quali saranno i termini dell’eventuale accordo. "Al momento non è stata finalizzata alcuna intesa ufficiale" chiarisce l’Omag Mt San Giovanni. Di certo il lavoro della società che in un piccolo borgo di 9mila persone ha portato a raggiungere due Coppe Italia di A2 ed una promozione in serie A1 in pochi anni è stato notato in tutto l’ambiente del volley italiano ed internazionale. L’eventuale partnership con il Fenerbahce, che per fare un esempio ha ingaggiato l’azzurra Alessia Orro con con contratto milionario, porterebbe prestigio a tutta la Romagna.

A San Giovanni potrebbero crescere e formarsi giovani campionesse, italiane e non solo, per poi chissà fare il grande salto nel club turco che sta vincendo da anni sia a livello nazionale che internazionale. Tutto questo, naturalmente, potrebbe tradursi anche in una crescita economica per il club romagnolo. Proprio di recente lo stesso Stefano Manconi ha invitato gli sponsor locali a credere di più nel progetto: "Saremo sotto i riflettori televisivi in serie A1 praticamente quasi tutte le settimane, gli imprenditori devono crederci di più nel nostro progetto". Ed intanto il mercato ha già fatto registrare in arrivo fino ad oggi ottimi rinforzi: Straube, Caruso, Kokhurina, Bracchi, Brancher, Tellone e Panetoni. E potrebbe non essere finita qui.

Luca Pizzagalli