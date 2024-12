"Un 2024 unico per la Consar, siamo forti"

Il 3-0 di domenica sera al Pala de André contro Reggio Emilia è stato il condensato della bella stagione che la Consar sta vivendo. Il 12° successo ha riportato in vetta alla classifica i giallorossi, in condominio con Brescia e Prata, ma soprattutto ha evidenziato, sia la forza (25-10 del 2° set), sia la tenacia (rimonta da 8-15 a 25-23 del 3° set) del sestetto di coach Valentini. A spiegare l’ennesima perla ci ha pensato il libero Riccardo Goi: "Ci tenevamo a chiudere il 2024 e, in particolare, il girone di andata, nel migliore dei modi. Abbiamo poi cominciato il ritorno con altre due vittorie. L’interpretazione della partita contro Reggio Emilia è stata la migliore possibile. Abbiamo concesso la parte iniziale del 3° set, ma poi siamo stati bravi a recuperarlo. Siamo davvero contenti di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo facendo, l’obiettivo è proseguire su questi livelli, anche se il cammino è ancora lungo ed impegnativo".

A trovare il pelo nell’uovo, c’è stato l’avvio in salita del 3° set (3-9 e 8-15): "È stato un calo di tensione – ha proseguito il capitano giallorosso – che ci deve aiutare a crescere in questi frangenti. Giocavamo contro Reggio Emilia, squadra penultima della classe che lotta per non retrocedere e che concede qualcosa. Loro hanno completamente cambiato sestetto nel 3° set e quindi, dopo aver perso il precedente parziale 25-10, dovevamo aspettarci qualcosa di diverso, ovvero che entrassero in campo con un altro atteggiamento e un piglio differente. In generale ci siamo accorti che è un campionato molto particolare, dove tutte fanno punti con tutte. Analizzeremo gli errori, ma resta il fatto che, ancora una volta, abbiamo ‘ripreso’ un set quasi compromesso".

Goi ha quindi aperto l’album del 2024, cercando di individuare le perle più significative: "Ricordo con piacere il 3-0 casalingo della passata stagione, in regular season, contro Grottazzolina, che poi ha vinto i playoff, ottenendo la promozione in Superlega. Ma ricordo anche la serie di semifinale, appunto, dei playoff, proprio contro Grottazzolina. Serie nella quale ci siamo divertiti, giocando una pallavolo di alto livello. Per quanto riguarda la stagione in corso, ci sono stati tanti match positivi che meriterebbero la vetrina, soprattutto in casa. Cito per tutti il 3-1 contro Cuneo, anche perché arrivavamo da un momento particolare con 2 sconfitte di fila. D’altronde la Consar 24-25 è una squadra importante sotto tutti i punti di vista, anche come spogliatoio".

Festeggiato l’anno nuovo, la Consar tornerà in campo lunedì 6 gennaio a Siena – finalista playoff lo scorso anno e indicato come favorito anche quest’anno – che però è attardato al 4° posto a -8 dal terzetto di testa.