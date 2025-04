Bagnaia: “So di aver vinto a Austin per la caduta di Marc. Losail pista adatta a me”

Losail, 10 aprile 2025 – Il mondiale Moto gp 2025 riparte dal Qatar con una classifica che si è compattata in seguito alla vittoria di Pecco Bagnaia ad Austin. Comanda Alex Marquez, che ha un punto su Marc, caduto in Texas, e tredici su Pecco Bagnaia, pronto a dare continuità alla vittoria di due settimane fa. Certo, il successo è maturato per l’errore del numero 93, altrimenti sarebbe arrivato secondo, ma rispetto ai primi due gp si è visto un Bagnaia più in feeling con la Gp25 e dal Qatar può partire una nuova stagione. Comanda, ovviamente, sempre Ducati che è a quota 20 vittorie consecutive e attacca il record di Honda. Bagnaia arriva dunque su una pista più favorevole, ma guai a sottovalutare la coppia di spagnoli.

Bagnaia: “Losail mi piace. Marquez andrà forte”

Pecco parte dalla consapevolezza, da un lato di aver vinto un gp importante ritrovando fiducia, dall’altro di aver beneficiato della caduta di Marquez, altrimenti non ci sarebbero state possibilità. Qatar gli piace di più rispetto ad Austin, ma attenzione alla pista sporca che andrà a migliorare nel corso del fine settimana. Si sa, nel deserto arriva tanta sabbia. Pecco fiducioso: “Mi piace la pista e in passato siamo sempre stati competitivi – le sue parole in conferenza stampa – Veniamo da un passo avanti fatto ad Austin, uno step positivo dal mio punto di vista ma non abbiamo finito il lavoro. Dobbiamo proseguire su questa direzione”. Ovviamente, Marquez era andato in fuga al COTA e senza caduta avrebbe vinto. Bagnaia lo sa: “So che la vittoria è frutto di quella caduta, ma stavo spingendo forte e il mio potenziale era da secondo posto. Una volta caduto ho pensato solo a fare il massimo che potevo per vincere la gara e tenere a distanza Alex”. Nonostante la pista favorevole, Bagnaia vede ancora Marc come favorito della gara. Il numero 93 sa andare forte anche in Qatar e non va certamente sottovalutato: “Penso sia ancora il favorito, la pista migliorerà sessione dopo sessione perché attualmente è molto sporca. Sono pronto a battagliare e la cosa importante sarà migliorare passo dopo passo”. Questa è la lotta mondiale, poi c’è invece il grande ritorno di Jorge Martin in gara. Il campione del mondo in carica ci proverà dopo le fratture rimediate nel pre-stagione. Dichiarato fit dalla commissione medica, Martin cercherà di prendere confidenza con l’Aprilia e di portare a termine tutto il fine settimana. Il pensiero di Bagnaia: “Non deve mettersi pressione. Ha fatto solo 13 giri su una Moto gp in questa stagione e non deve avere fretta. Ha bisogno di adattarsi e godersi il weekend e avrà tutto il tempo per tornare quello di prima”. Per quanto riguarda gli orari. Sabato alle ore 19 la Sprint Race, domenica allo stesso orario la gara. Tutto in diretta su Sky e TV8. Leggi anche - Moto gp Qatar, gli orari tv e dove vederlo