MotoGp Giappone: Bagnaia trionfa a Motegi, secondo Martin

Roma, 6 ottobre 2024 – Francesco Bagnaia vince anche il Gran Premio del Giappone bissando il successo di ieri nella Sprint Race. L'azzurro campione del mondo in carica domina la gara sin dalla partenza, prendendosi la leadership già dalla prima curva e difendendola fino alla fine dai tentativi di rimonta di Jorge Martin, arrivato secondo dopo lo start dall'11esimo posto. Pecco rosicchia altri punti in classifica al rivale spagnolo, avvicinandosi a -10 dalla vetta quando mancano ormai solo quattro appuntamenti stagionali. Terza posizione per Marc Marquez a completare l'ennesima tripletta di Ducati sul podio, solo quarto invece Enea Bastianini.

Bagnaia: “Sono super felice”

"Sono super felice, ho guadagnato 11 punti in questo fine settimana, sono molto contento”: così Francesco Bagnaia al termine del gran premio del Giappone commenta la sua vittoria. “Oggi Jorge (Mardin, ndr) era molto veloce e ho cercato di gestire, i primi 10 giri sono stati incredibili – aggiunge riferendosi alla gara che lo ha visto in testa sin dal primo giro – ora pensiamo alla prossima gara cercando di continuare così con la stessa strategia”.

Rivivi la gara

La griglia di partenza

Questa la griglia di partenza valida per la Sprint e per la gara del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento stagionale della classe Moto GP (su 20), in programma su 24 giri del circuito di Motegi, pari a 115.22 km/h.

1 ^ fila 1.

Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1'43"018 alla velocità media di 167.7 km/h.

2. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1'43"264

3. Maverick Vinales (Esp) Aprilia 1'43"441

2 ^ fila

4. Enea Bastianini (Ita) Ducati 1'43"539

5. Brad Binder (Rsa) Ktm 1'43"661

6. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 1'43"828

3 ^ fila

7. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1'43"998

8. Marco Bezzecchi (Ita) Ducati 1'44"073

9. Marc Marquez (Esp) Ducati 1'44"136

4 ^ fila

10. Alex Marquez (Esp) Ducati 1'44"263

11. Jorge Martin (Esp) Ducati 1'44"303

12. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 1'44"497