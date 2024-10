Diretta Sprint Race MotoGp Australia oggi: la gara live

Ora è davvero vietato sbagliare. Parte in Australia il rush finale del Mondiale di MotoGp: i rivali per il titolo Jorge Martin e Pecco Bagnaia sono pronti a una sfida elettrizzante. Il divario in classifica, dieci punti, a favore dello spagnolo è minimo: per entrambi, quindi, i margini di errore sono ridottissimi. La prima sfida di questa volata iridata è la Sprint Race del Gp di Australia, sul circuito di Phillip Island.

MotoGp Sprint Race Australia live