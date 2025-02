La MotoGp parte da Buriram: programma e orari tv del gp di Thailandia

Bologna, 25 febbraio 2025 – L’attesa è finita, anche se mancherà uno dei protagonisti. Il Motomondiale prende il via nel weekend da Buriram per il gran premio della Thailandia: i motori inizieranno a rombare. Inizia dunque la sfida tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, ma senza il campione in carica Jorge Martin, che dopo la caduta nei test di Sepang si è infortunato nuovamente nella fase di recupero e dovrà saltare la prima gara della stagione. Proverà a rientrare a metà marzo per il gp di Argentina, secondo appuntamento stagionale, così Aprilia ufficiale dovrà puntare tutto su Marco Bezzecchi, prelevato anche lui da Ducati dove aveva guidato nel team Pertamina VR46. E allora si accredita a essere prima rivale di Ducati una Yamaha ritrovata grazie alle concessioni e molto veloce nei test. Fabio Quartararo appare oggi il rivale più credibile. In ogni caso, gli appassionati potranno godersi un campionato tutto da vivere.

I temi della stagione

Il primo tema della stagione è chiaramente relativo al dualismo tra i compagni di squadra nel team Ducati ufficiale. Marc Marquez e Pecco Bagnaia sommano tanti titoli mondiali ma alla fine dell’anno solo uno potrà vincerlo. La convivenza sarà tutta da tarare durante l’arco della stagione, soprattutto quando i punti inizieranno a pesare e l’armonia interna rischierà di spaccarsi. D’altronde, come spesso si dice nel motorsport: il primo rivale è il compagno di squadra. Stessa moto, stessa squadra, stessi aggiornamenti. Lotta ad armi pari. Chi può insidiare Ducati se non le Ducati stesse? E allora attenzione anche Franco Morbidelli, molto a suo agio con la Gp24, a Fabio Di Giannantonio (l’altro pilota VR46), che però avrà bisogno di tempo per ritrovare la forma dopo un lungo stop, ma pure a Fermin Aldeguer, il nuovo baby fenomeno, e Alex Marquez, i due alfieri di Gresini. La più vicina tra le altre marche? Aprilia è priva di Martin (gli serviranno 3-4 gp), così gli occhi cadono su Yamaha ufficiale che ha disputato ottimi test con Fabio Quartararo. Anche per Davide Tardozzi è il francese il principale rivale almeno nella prima parte di stagione e tra l’altro i tre diapason ritrovano un team satellite e quattro moto in pista (grazie al passaggio di Pramac da Ducati): con maggiori dati lo sviluppo sarà più veloce. C’è curiosità anche per KTM dopo la brutta crisi economica. Evitata la sparizione, gli austriaci puntano sul fenomeno Pedro Acosta che si cimenterà per la prima volta con un team ufficiale. Una prova del nove sia per la moto sia per lui. La grande incognita è invece Honda. I giapponesi sono in ripresa dopo la brutta stagione 2024 e nei test non sono andati male sul passo, ma c’è ancora bisogno di migliorare e la coppia Mir-Marini non parte certo per giocarsi le vittorie. Servirà una crescita costante durante l’anno per riavvicinare i vertici della Moto gp.

Circuito

Realizzato dall'architetto tedesco Hermann Tilke, il Buriram International Circuit è stato inaugurato nel 2014 e ha fatto il suo debutto in MotoGP nel 2018. Situato a 410km a nordest della capitale, Bangkok, Buriram sta a significare "terra della felicità" e si caratterizza per il caldo e l'umidità, tipiche del sudest asiatico. Il circuito di 4,554 km presenta 12 curve e ha ospitato Round del Campionato del Mondo MOTUL FIM WorldSBK dal 2015. Le sue strutture di ultima generazione possono accogliere 100.000 persone con varie tribune intorno al circuito che offrono una visione privilegiata agli spettatori. Possibilità di sorpasso in curva 3, dopo il lungo rettilineo in uscita da curva 1, in curva 6 e soprattutto in curva 12, ultimo tornantino che immette nel rettilineo dei box. In Moto gp si percorreranno 20 giri per un totale di 118.4 chilometri.

Il calendario del weekend

Per via del fuso orario, gli orari del gp della Thailandia saranno mattutini. In particolare, la Moto gp scenderà in pista per le prime libere alle 4.45 di venerdì, poi le Practice alle 9. Al sabato le qualifiche partiranno alle 4.50 mentre sia la Sprint Race del sabato che la gara lunga della domenica prenderanno il via alle ore 9 del mattino in Italia. Per quanto riguarda le altre gare, la Moto 3 è fissata per domenica alle 6 e la Moto 2 alle 7.15.

Venerdì 28 febbraio Ore 3.00 Moto 3 Free Practice 1 Ore 3.50 Moto 2 Free Practice 1 Ore 4.45 Moto gp Free Practice 1 Ore 7.15 Moto 3 Practice Ore 8.05 Moto 2 Practice Ore 9.00 Moto gp Practice Sabato 1 marzo Ore 2.40 Moto 3 Free Practice 2 Ore 3.25 Moto 2 Free Practice 2 Ore 4.10 Moto gp Free Practice 2 Ore 4.50 Moto gp Q1 Ore 5.15 Moto gp Q2 Ore 6.40 Moto 3 Q1 Ore 7.15 Moto 3 Q2 Ore 7.45 Moto 2 Q1 Ore 8.10 Moto 2 Q2 Ore 9.00 Moto gp Sprint Race Domenica 2 marzo Ore 4.40 Moto gp Warm up Ore 6.00 Moto 3 Gara Ore 7.15 Moto 2 Gara Ore 9.00 Moto gp Gara

Dove vederlo in tv

Tutto il fine settimana del gran premio della Thailandia (28 febbraio-2 marzo) sarà trasmesso live integralmente dai canali Sky Sport, tra Sky Sport 1, 201, e Sky Sport Moto gp, 208, in streaming su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro, Tv 8 trasmetterà in diretta tutte le qualifiche e la Sprint Race del sabato, mentre le gare della domenica saranno in differita con questi orari: Moto3 alle 11:00, Moto2 alle 12:20 e MotoGP alle 14:00. Le telecronache saranno affidate a Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto gp. Leggi anche - Nuovo infortunio per Jorge Martin: salta il gran premio della Thailandia