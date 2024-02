Il ritorno di Iannone, l’abbraccio social di Elodie: “Orgogliosa di te”

Phillip Island (Australia), 24 febbraio 2024 – L’aveva detto, in estate, che sarebbe stata lì, con il suo Andrea, quando Andrea, ovvero Iannone, avrebbe ricominciato ad essere un pilota. Pilota protagonista e vincente, sia chiaro. Ed Elodie, al ritorno in pista del suo Andrea, in Australia, nel primo round del Mondiale di Superbike, ovvero lì, dove Iannone ha riacceso il motore a una moto ufficiale con ambizioni enormi, lei c’era.

Emozionata, bella, coinvolta, Elodie, sulla pista di Phillip Island ha fatto capolino nella giornata di venerdì quando Iannone ha iniziato a fare sul serio e spingere la sua Ducati Panigale con un ritmo impressionante.

Lei che in tanti aspettavano a Sanremo per accendere almeno una serata del Festival, aveva preferito rimanere con Andrea. Stargli vicino in un momento incredibilmente bello dopo quattro anni di sofferenza, di squalifica, di sogni da rimettere in moto.

Elodie e Iannone, è stata una cornice a suo modo bella, romantica e vincente a margine del primo weekend di Superbike.

“Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza, amore e dignità – scrive la cantante sui social –. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita. Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo”.

Parole forti quanto un abbraccio. Parole che raccontano bene una storia d’amore che Iannone e Elodie hanno deciso di affrontare in un momento in cui per lui il mondo era crollato addosso e lei bruciava hit da numero uno della musica. Sexy e innamorata. Elodie aveva promesso che sarebbe stata accanto al suo Andrea quando, il sorriso di Iannone sarebbe tornato quello di un pilota vero e vincente.

E in Australia Elo c’era e c’è.