Superbike 2024, Bulega trionfa al debutto a Phillip Island. Podio italiano con Locatelli e Iannone

Phillip Island (Australia), 24 febbraio 2024 – Scatta il Mondiale Superbike 2024 e subito cade un tabù grazie alla classe di un pilota italiano. Sul circuito di Phillip Island in Australia, Nicolò Bulega scrive una pagina di storia conquistando nel suo primo sabato da rookie prima la pole position e poi il trionfo in gara 1, facendo registrare anche il giro veloce. Una giornata tutta italiana: sul podio anche Andrea Locarelli e Andrea Iannone.

Malgrado una partenza non eccellente, l'emiliano dell'Aruba.it Racing-Ducati rimane per i primi giri con il gruppo di testa per poi prendere il comando al settimo giro e mantenerlo dopo il pit stop obbligatorio introdotto per questo round, anche grazie allo lavoro del suo team. "Sono davvero molto felice – il commento di Bulega –. Questo risultato è importante perché conferma il grande lavoro che abbiamo fatto in inverno con il team. Fare la pole e vincere la gara con il giro veloce è qualcosa che va oltre a quelle che erano le mie aspettative. Ovviamente c'è ancora tanto da fare ma aver inizio in questo modo ci regala grande fiducia sia per le gare di domenica che per i prossimi round".

Dietro Bulega, Andrea Locatelli (Pata Yamaha, +2"280) e Andrea Iannone (Team GoEleven, +2"630). Quarto il britannico Alex Lowes (Kawasaki) e quinto il turco Toprak Razgatlioglu (BMW Motorrad), così gli altri italiani: ottavo Danilo Petrucci (Barni Racing Team), 12esimo Axel Bassani (Kawasaki) e 14esimo Michael Ruben Rinaldi (Motocorsa Racing). Il campione del mondo in carica, lo spagnolo Alvaro Bautista, è protagonista di una partenza straordinaria dalla nona posizione. Alla prima curva è già secondo e rimane con il gruppo di testa fino al quinto giro quando cade alla curva 10 per una inaspettata chiusura dell'anteriore. Il ducatista non si arrende, torna in pista e chiude 15esimo, portando a casa quantomeno 1 punto per la classifica. "È veramente un peccato – la sua analisi –. Malgrado una superpole non eccellente sono partito molto bene. Forse è stata la miglior partenza della mia carriera. Il feeling era buono ed ero convinto di poter stare con il gruppo di testa. Purtroppo sono caduto ma ho comunque sfruttato il resto della gara per prepararmi al meglio per domenica".

La tappa di apertura del Mondiale di Superbike proseguirà domenica con la Superpole Race (ore 3 italiane) e gara-2 (alle 6).