Jorge Martin pilota Aprilia nel 2025. Rivola: “Un percorso di crescita inarrestabile”

Roma, 3 giugno 2024 - Jorge Martin approderà all'Aprilia Racing nella stagione 2025. Il pilota spagnolo prenderà il posto di Aleix Espargarò, dopo l'annuncio del ritiro di quest'ultimo. La conferma sui canali social della MotoGp e dell'Aprilia, che ha postato un video. Una scelta forse dettata dalla preferenza data a Marc Marquez dalla Ducati.

Martin, attuale leader della classifica MotoGp con la Ducati Pramac, ha firmato un contratto pluriennale con il Gruppo Piaggio. Il Ceo Massimo Rivola: "Un percorso di crescita inarrestabile, Jorge è un tassello per arrivare all'obiettivo che tutti cerchiamo con grande fame in Aprilia Racing. Grazie a Michele Colaninno per questa opportunità, ci siamo sentiti ieri sera e senza perdere tempo abbiamo deciso".