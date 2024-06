La Ducati ha scelto: Marc Marquez con Bagnaia nel team ufficiale 2025

Il Gp del Mugello per decidere. E così è stato. Ducati presenterà il dream team Bagnaia-Marquez nel 2025. I due big saranno insieme nel team factory di Borgo Panigale, mentre uscirà di scena Enea Bastianini e, a questo punto, resta da capire quale sarà la scelta di Jorge Martin che puntava forte al ’salto’ sulle Ducati rosse, lasciando il team satellite Pramac. Lo stesso team dove proprio Marquez, sabato sera, aveva detto di non voler andare. La scelta di Ducati – che sarà ufficializzata nei tempi definiti dall’ad Domenicali – completa così la favola iniziata l’inverno scorso quando Ducati – attraverso il team di Nadia Gresini – aveva ’agganciato’ la voglia di rilancio e di riscatto di Marquez. Ora il mercato piloti in direzione della prossima stagione entrerà nel vivo con le scelte di Bastianini e di Martin. Entrambi i piloti potrebbero decidere di uscire dal ’pacchetto’ Ducati, grazie anche alle maxi-offerte in arrivo dalle altre case. Bastianini è nel mirino di Aprilia, ma proprio nelle ultime ore, sul Bestia è piombata forte Ktm, con l’obiettivo di farlo essere il numero uno della squadra austriaca. E Martin? Anche per lui il discorso Aprilia è assolutamente percorribile. E proprio Martin potrebbe andare a prendersi la moto che Aleix Espargaro lascerà libera con la fine del Mondiale 2024. Resta da capire anche quale sarà lo scenario del team Pramac dal 2025. Il patron Paolo Campinoti, oltre alla proposta di accordo ancora con Ducati (per le due moto ufficiali) potrebbe ascoltare la proposta di Yamaha.

Marc Marquez, 31 anni, dopo stagioni passate a fare i conti con diversi infortuni, in questo campionato sulla Ducati è tornato a frequentare spesso il podio. Nel suo palmarès ci sono 8 titoli mondiali, uno in meno di Valentino Rossi: di sicuro proverà a centrare l’aggancio nella prossima stagione. In sella a quella Ducati sulla quale Vale non riuscì a centrare il mondiale...