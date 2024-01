Luca Marini pronto per la Honda: “È il miglior team della storia, possiamo risalire”

Bologna, 3 gennaio 2023 - Luca Marini crede molto nella risalita di Honda. Il team giapponese potrà beneficiare di alcune concessioni per poter sviluppare la moto, una sorta di vantaggio che avrà anche Yamaha e che aiuterà l’ala dorata ad avvicinare il livello di KTM e, soprattutto, Ducati. Proprio la moto di Borgo Panigale ha accolto Marini fin dal suo debutto in Moto gp, ma il fratello di Vale, alla decisione di Marc Marquez di lasciare Honda, ha cercato subito di candidarsi per prenderne il posto. E ce l’ha fatta, tra l’altro con un contratto di due anni mentre Honda aveva cercato inizialmente piloti per una sola stagione. Luca non solo è pilota veloce ma è anche abile collaudatore e sviluppatore e Honda ha scelto lui per cercare di ritornare competitiva in una annata 2024 che dovrà sancire un riscatto dopo il difficilissimo 2023.

Marini: “Honda miglior team”

L'idea di Honda era ingaggiare un pilota con contratto annuale per poi sfruttare le occasioni che si sarebbero ripresentate per il 2025 dati i tanti contratti in scadenza sulla griglia e, chissà, far ritornare Marc Marquez dopo l'anno in Ducati Gresini. Invece Marini ha convinto i vertici giapponesi a sottoscrivere un contratto biennale e toccherà a lui sviluppare la moto e riportare Honda ai vertici. Il fratello di Vale è entusiasta della scelta: "Sicuramente la decisione di Marquez è stata scioccante - le parole di Marini riportate da motorsport.com - Con il mio manager abbiamo subito cercato di metterci in contatto per capire se ci fosse una possibilità. L'obiettivo è sviluppare la moto per renderla in grado di vincere gare e titoli". Un po' un colmo per Valentino Rossi vedere il proprio fratello prendere il posto del rivale Marc Marquez con cui i rapporti non sono di certo migliorati nel tempo. Ma il professionismo va così e l'Academy continuerà a supportare Marini: "Honda è il miglior team della storia - ancora Marini - I numeri parlano da soli e la squadra sta vivendo un momento particolare, ma ci sono tutti gli strumenti per fare bene e in tempi rapidi". Marini porterà la sua esperienza in Ducati, la migliore moto al mondo, e l'energia di un giovane in rampa di lancio e reduce a una buona stagione nel Team Mooney: "Porterò il mio feedback e la mia energia; trovando la giusta direzione di sviluppo potremo tornare in alto per tanto tempo". E Marini non si risparmierà perché la sua volontà è quella di spingere fin da subito: "Lavoreremo molto e ho già conosciuto le persone del box, mi piace la cultura giapponese e spingeremo subito. Inizio con la mente aperta e ai test capiremo il nostro potenziale". I prossimi appuntamenti sono i test di Sepang dall'1 al 3 febbraio, poi la seconda sessione sempre in Malesia dal 6 all'8 e infine l'ultima in Qatar il 19 e il 20 febbraio. Il via al campionato sarà invece il 10 marzo sempre in Qatar.