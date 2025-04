Motogp, piccolo record di Bagnaia: è il primo a battere Marquez dopo 8 anni

Roma, 3 aprile 2025 – Due piccoli record a Austin, sede della terza tappa del motomondiale 2025. Le vittorie di Ducati, ormai non fa più notizia, e di Pecco Bagnaia, che invece ha riscattato un inizio di stagione difficile, sono andate a riscrivere il libro dei record. Più insperata l’affermazione di Pecco, che aveva sempre perso nello scontro con Marquez nei primi due weekend, e ad Austin ha beneficiato della caduta del rivale per conquistare la prima vittoria del 2025: ora ha ritrovato fiducia e crede nel titolo. Senza quell’errore probabilmente sarebbe arrivato secondo, ma in generale si è visto un Pecco più confidente con la moto nuova e ora, in Qatar, potrebbe partire un nuovo campionato. Dominio ancora netto di Ducati che è invece arrivata a venti vittorie di fila come MV Agusta.

Nessuno aveva battuto Marc in otto anni

Marc Marquez ha sempre demolito i suoi compagni di box, perfino i più talentuosi. Da otto anni, infatti, nessuno lo batteva da compagno di squadra. L’ultimo, prima di Bagnaia a Austin, era stato Dani Pedrosa che vinse nel 2017 il gp di Valencia con la Honda, mentre Marc si piazzò terzo dietro per vincere il sesto titolo mondiale e battere Dovizioso. Da quella vittoria di Dani, nessun altro ha sconfitto Marquez essendone compagno. Non ce la fece Jorge Lorenzo, subentrò a Pedrosa un anno dopo, e non ce l’hanno fatta nemmeno Joan Mir e Pol Espargaro, ma nemmeno il fratello Alex. Insomma, seppur grazie a una caduta, Bagnaia ha stabilito un piccolo primato e riaperto un campionato che in parte sembrava chiuso. Ora comanda Alex con un punto sul fratello e dodici su Pecco, ma in Qatar, che è tracciato favorevole all’italiano, si tareranno i veri valori in pista.

Ducati come MV Agusta

Altro giro, altro regalo per Borgo Panigale. Sono venti vittorie di fila per la moto bolognese che ha visto interrotto il suo dominio proprio un anno fa ad Austin dove vinse Maverick Vinales. Da lì in avanti solo successi la domenica (17 nel 2024 e 3 nel 2025), con una superiorità disarmante sia solo con la moto nuovo sia con la vecchia. Ritoccato un altro record. Con venti vittorie consecutive Ducati raggiunge Mv Agusta, che vinse 20 gp di fila tra il 1968 e il 1969 con Giacomo Agostini. Senza la vittoria di Vinales su Aprilia un anno fa al COTA texano, Ducati avrebbe già stabilito un altro record. Infatti, davanti c’è solo Honda che tra il 1997 e il 1998 mise a segno 22 vittorie consecutive. Ne mancano due e con sei moto in pista così competitive, anche Aldeguer è in crescita, diventa difficile pensare che Borgo Panigale vada a mancare questo ulteriore record. Non solo le due ufficiali vanno forte, ma Alex Marquez con Gresini è leader mondiale e anche Pertamina VR 46 è andata a podio negli ultimi due gp con Morbidelli in Argentina e Di Giannantonio a Austin. Insomma, nessuno sembra in grado di battere la Desmosedici.

