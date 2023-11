Super Marquez: subito il più veloce su Ducati nei test a Valencia

Valencia (Spagna), 28 novembre – Buona la prima. Con il Mondiale 2023 già alle spalle, e ben poco soddisfacente per lui su Honda, Marc Marquez è sceso in pista per la prima volta in sella alla Ducati del Team Gresini e le sensazioni sono subito positive, come se non fosse necessario alcun adattamento della propria guida al nuovo mezzo.

L’otto volte iridato – sei in MotoGp – ha chiuso la mattinata nella parte alta della classifica, girando in 1’30”222, la Desmosedici più veloce sul circuito. Debutto anche per altri sei piloti, tra cui Morbidelli con Ducati Pramac, Marini con la Honda Hrc e Di Giannantonio con Ducati Mooney VR46. Due cadute senza conseguenze per Martin. Guida l'Aprilia di Maverick Vinales che ha chiuso la mattinata di prove in 1'29"924 davanti alla Ducati di Marc Marquez (1'30"222). Poi Jorge Martin (1'30"325) autore di due scivolate in questa mattinata di test. Ancora Fernandez su GasGas (1'30"334), Alex Marquez (1'30"369), Di Giannantonio (1'30"412) e il neo campione iridato Bagnaia (1'30"426).