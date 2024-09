Marquez: “Pecco ha fermato i fischi a Misano. Voglio continuare a fare podi”

Bologna, 16 settembre 2024 – Marc Marquez ha ‘espugnato’ Misano nel primo dei due weekend di gara. Quelle piccole gocce di pioggia che hanno rallentato Bagnaia e permesso a Marc di superare tutti, fino a prendersi la vetta per non mollarla più, sono state decisive. Il fatto che tutto questo sia successo al Simoncelli, guidando una Ducati Gresini con i colori di Fausto, ha fatto guardare Marc verso l’alto, perché forse qualcuno da lassù lo ha aiutato. Tanta gioia per il team che ora è guidato da Nadia Padovani, la moglie di Fausto, che non ha di certo mandato giù quei fischi a Marquez sul podio. E’ ancora troppo accesa la rivalità con il pilota di Cervera ma questo macchia tutto ciò che un team famigliare ha fatto e sta facendo per competere ai vertici del motociclismo mondiale. Per giunta un team romagnolo. Infatti, anche Pecco Bagnaia ha capito la situazione e ha cercato di fermare i fischi con Marquez meritatamente vincitore sul podio.

Marquez: “Pecco ha chiesto a tutti di fermarsi”

Marc Marquez si è reinserito nella lotta mondiale, sfruttando due vittorie consecutive tra Aragon e Misano e il fatto che in Spagna Bagnaia ha fatto zero, quasi stessa sorte per Martin in Romagna dopo l’errore sulla strategia quando è arrivata la timida pioggia. Marquez, a meno 53 dalla vetta, può far paura, forse di più ai tifosi italiani che difficilmente lo apprezzeranno dopo le grandi battaglie, con polemiche, con Vale Rossi. E Bagnaia, che è allievo del Dottore, è inserito in un contesto che può far alzare la tensione con quello che sarà il suo futuro compagno di squadra. Pecco tutto ciò non lo vuole, anzi cerca di mantenere gli equilibri e l’armonia dentro il mondo Ducati. Questo il racconto di Marquez sul podio del Simoncelli: “Dobbiamo saper accettare i fischi – le sue parole a Cadena Ser – Ma il fatto che Pecco abbia detto ai tifosi di fermarsi dice molto di lui. Devi sapere quando è il tuo momento e quello dell’altro. A Misano era il momento di Bagnaia e non il mio”. Ma tra pochi giorni arriverà Misano 2, che rappresenta una occasione di riscatto per il campione del mondo dopo il secondo posto una settimana fa. La lotta mondiale è diventata un triello che comprende anche Marquez: Bagnaia e Martin sono avvisati. Ovviamente l’otto volte campione del mondo dovrà essere quasi perfetto da qui alla fine: “Sarà una competizione molto alta e devo dire che settimana scorsa non avevo tante possibilità di vincere, quindi sono molto soddisfatto. Una volta ottenuta la prima vittoria ci si sente più liberi, ma so che non potrò vincere tutte le gare da qui alla fine. L’obiettivo è continuare a salire sul podio”. Dal 20 al 22 nuovo round a Misano, dunque, ma stavolta con temperature decisamente più basse vista la perturbazione che attraverserà l’Emilia Romagna nei prossimi giorni. Tre Ducati a caccia del titolo mondiale. Leggi anche - Tragedia, lutto nel mondo del motociclismo: morto Luca Salvadori