Marquez, primo giorno di test difficile: “Tanti problemi, ma Ducati è vicina ai piloti”

Sepang, 6 febbraio 2024 - Un secondo contatto con la Ducati decisamente difficile per Marc Marquez nei test pre stagione di Sepang in Malesia. Diversi problemi tecnici hanno impedito all’otto volte campione del mondo di testare con continuità la Desmosedici 2023 del Team Gresini che guiderà in questa stagione 2024. Marquez ha bisogno di trovare confidenza con la moto e, soprattutto, capire come guidarla al meglio e con velocità, ma la prima giornata di test è stata oltremodo complicata a causa di ben quattro problemi poi risolti dal team. Fortunatamente per Marquez ci saranno altre due giornate utili per trovare massima confidenza con il nuovo mezzo e farsi trovare competitivo in Qatar per il via alla stagione: “La Ducati qui si guida in maniera molto diversa da Honda”.

Marquez: “Ducati molto vicina ai piloti”

Diciamo che se avesse dovuto scegliere la concentrazione dei problemi Marquez avrebbe scelto oggi, nei test dove non conta la prestazione, piuttosto che nel primo weekend di gara. L’ex pilota della Honda non ha potuto saggiare la guidabilità della Ducati 2023 a causa di diversi problemi tecnici emersi tutti in una volta. E’ stato lo stesso Marquez ad affermato al termine della prima giornata di prove a Sepang in Malesia: “Diciamo che tutto quello che poteva accadere di negativo è accaduto - le sue parole - Ci sono stati diversi problemi, almeno quattro, ma prontamente il team ha reagito bene e sono riuscito a sfruttare l’ultima parte della prova di giornata, ma non ho ancora trovato il ritmo”. Ma è arrivata anche una lode immediata di Marquez verso Ducati, subito pronta a risolvere tutte le problematiche emerse: “Sono intervenuti prontamente e uno dei segreti di Ducati è che si prende cura dei suoi piloti”. E per un Marquez che era andato molto forte a Valencia nei test di novembre ce n’è uno che oggi predica maggior calma: “A Valencia il circuito mi piace e quando è così sei bravo con tutte le moto - ancora Marc - Diciamo che nonostante i problemi sono riuscito a fare un giro veloce e anche con le gomme usate sono andato bene, ma non credo che domani e dopo domani saremo davanti come a Valencia”. Non è però la classifica adesso la principale priorità di Marquez che non ha particolari interessi a fare il miglior crono, ma di acquisire nel più breve tempo possibile il feeling necessario con il mezzo. Sentite Marquez: “Nel pomeriggio sono riuscito fare qualche giro in condizioni normali e la cosa principale adesso è capire l’avantreno che rappresenta il più grande cambiamento rispetto a Honda - l’analisi dello spagnolo - Devo adattarmi alla moto e capire come lei si può adattare a me e il modo in cui si guida la Ducati a Sepang è completamente diverso da Honda. Al mattino ho guidato come facevo l’anno scorso ma la moto si muoveva molto”. Per la cronaca, miglior tempo di Jorge Martin su Ducati Pramac davanti a un ottimo Pedro Acosta su Gas Gas e Fabio Quartararo su Yamaha. Le Ducati hanno piazzato quarto e quinto Di Giannantonio e Bastianini, mentre Pecco Bagnaia, caduto al primo giro, ha chiuso in sedicesima posizione.

