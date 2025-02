Moto gp, l’Aprilia senza Martin si affida a Bezzecchi: “Non vedo l’ora, sono contento”

Bologna, 26 febbraio 2025 – Toccherà a Marco Bezzecchi guidare l’Aprilia nel gran premio di Thailandia a Buriram. L’infortunio di Jorge Martin, il campione del mondo in carica, fa diventare il pilota uscito dall’Academy il capitano di Noale per il primo gp della stagione. Una brutta botta per Aprilia aver perso immediatamente il numero uno, a cui servirà un po’ di tempo per tornare in piena forma, ma Bez ha già dimostrato in passato di poter fare pole position e vincere gran premi, così ci sono fondate speranze di vedere un buon risultato in Thailandia dopo i test che hanno lasciato buone impressioni. C’è ancora un feeling da raggiungere, soprattutto per chi arriva da Ducati, ma Bezzecchi sbarca a Buriram con una buona dose di ottimismo e la responsabilità di essere prima guida Aprilia.

Bezzecchi: “Contento del lavoro svolto”

Marco Bezzecchi viene da una stagione difficile in Pertamina Ducati con la moto 2023. Se l’anno precedente con la Gp22 il Bez si era trovato molto bene, rimanendo in lotta mondiale per lungo periodo, meno feeling c’è stato con la moto successiva che di fatto solo Marc Marquez in Gresini è riuscito a far andare veloce. E proprio la promozione di Marc nel team ufficiale, più l’uscita di Pramac per Yamaha, ha prodotto la diaspora di tre piloti di talento come Martin, Bezzecchi e Bastianini. I primi due sono diventati compagni di squadra in Aprilia, che ha grandi ambizioni, ma la caduta di Jorge a Sepang ha decisamente rovinato l’inizio di stagione. Bezzecchi, però, si candida a essere protagonista a Buriram dove è arrivato quarto nel 2023: “Sono contento del lavoro fatto e del mio adattamento, tutto è andato piuttosto bene – le sue parole a Motorsport.com – Penso che siano state sviluppate tante cose e abbiamo preso decisioni rilevanti sul pacchetto. Sono soddisfatto”.

Non vede l’ora Bezzecchi di cimentarsi in questa nuova avventura che parte domenica sul tracciato thailandese con la prima gara della stagione: “La pista mi piace molto e su cui mi trovo bene. Poi l’atmosfera è fantastica con tanti tifosi a seguirci e non vedo l’ora di iniziare. Ci tengo a mandare un grosso in bocca al lupo a Jorge. Spero possa tornare il prima possibile”. A sostituire il campione del mondo ci sarà il collaudatore Lorenzo Savadori, non di certo un neofita della Moto gp. Non ci si attende un risultato sul podio, ma dovrà fare più giri possibili per accumulare dati e aiutare nello sviluppo della moto di Noale: “Mi dispiace molto che Jorge non possa gareggiare, gli auguro di tornare presto – le parole di Savadori – Dal mio punto di vista darò come sempre il 100% e l’obiettivo è quello di continuare a far crescere la moto”.