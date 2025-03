Moto Gp Austin 2025, comanda sempre Marquez: i favoriti del Gp

Austin, 29 marzo 2025 – Un monologo di Marc Marquez questo inizio di stagione 2025. Il mondiale ha oggi un solo padrone ed è il numero 93, che si è preso al sabato sia la pole position sia la Sprint Race. Il leader della classifica ha allargato ancora il divario con i rivali, soprattutto su Pecco Bagnaia, ma si registra qualche timido segnale di ripresa del pilota italiano che è parso più competitivo sul passo e più in sintonia con la Gp 25 su un tracciato poco affine. Resa in ogni caso una sorta di monomarca Ducati dato che in Sprint Race Borgo Panigale si è presa i primi cinque posti. Il primo degli altri è stato Fabio Quartararo su Yamaha, tuttavia, il livello dei giapponesi non è ancora sufficiente per giocarsi i podi.

Un sabato da Marc Marquez

Il pilota di Cervera si conferma in grande forma ad Austin, suo tracciato preferito con sette successi in carriera. Miglior tempo il venerdì, con una difficile condizione mista acqua, poi la pole position il sabato e la consueta vittoria di prepotenza in Sprint Race. Il vantaggio in classifica inizia a essere consistente con Marc in testa con 86 punti, seguito dal fratello con 67 e da Pecco Bagnaia con 50, ma quanto meno l’ex iridato ha mostrato un segnale concreto di crescita in gara sprint, riuscendo anche a tenere il passo gara di Marquez.

Griglia di partenza

Fila 1 M. Marquez F. Di Giannantonio A. Marquez Fila 2 P. Acosta F. Morbidelli F. Bagnaia Fila 3 L. Marini J. Mir J. Miller Fila 4 M. Vinales F. Quartararo F. Aldeguer Fila 5 M. Bezzecchi A. Rins J. Zarco Fila 6 B. Binder E. Bastianini A. Ogura Fila 7 R. Fernandez A. Fernandez S. Chantra Fila 8 L. Savadori

I favoriti

Chiaramente, la gara domenicale sembra avere un favorito unico e quasi imbattibile. Marc Marquez è pronto a fare tris in questo esaltante inizio di stagione e dopo Buriram e Termas può mettere la sua firma sull’ottava vittoria della carriera a Austin. Dovrà, forse, lottare più del previsto, ma è ancora superiore. Il fratello Alex è sempre insidioso su Ducati Gresini, ma la Sprint Race ha messo in mostra un ritrovato Pecco Bagnaia, che non è molto distante sul passo dal compagno di squadra, basti pensare che il ritardo è stato solo di un paio di secondi. Dietro, il vuoto, ma sempre con Ducati protagonista. Di Giannantonio e Morbidelli devono partire meglio rispetto al sabato per rimanere in corsa per il podio, ma in generale nessuno può scalfire il dominio Ducati e praticamente, senza cadute o errori, si gioca per il sesto posto. Quartararo si candida a essere primo degli altri, ma dovrà guardarsi dalla KTM di Acosta e dalle due Honda ufficiali. Proverà invece a risalire Aprilia, che fin qui ha vissuto un weekend difficile. Ogura e Bezzecchi sono rimasti fuori dalla zona punti in Sprint Race e proveranno a prendersi una buona piazza in top ten nella gara lunga.

Orari tv

Orari tv

Orari serali per le gare di Austin negli Stati Uniti. Il programma parte alle 18 con la gara Moto 3, poi alle 19.15 la gara Moto 2 e alle ore 21, in prima serata, la gara Moto gp. Tutto in diretta su Sky Sport Moto gp, canale 208, e Sky Sport 1, 201. Differita su Tv 8 a partire dalle 20 con la Moto 3, 21.15 Moto 2 e dalle 23 la Moto gp.