MotoGp Austin, Sprint Race: Marc Marquez è ancora inarrestabile. Terzo podio uguale su tre

Austin 29 marzo 2025 - Non si può fermare Marc Marquez, nemmeno un imprevisto come la super partenza di Pecco Bagnaia può mettere i bastoni tra le ruote al catalano. Lo spagnolo fa cinque su cinque tra sprint e gare, mentre i suoi rivali replicano per la terza volta su tre corse del sabato lo stesso podio, con Alex Marquez secondo e lo stesso Bagnaia terzo. Altra dimostrazione di forza del numero 93, che dopo aver lottato nel primo giro, saluta la compagnia e vince in solitaria questa sprint del GP delle Americhe. Alle loro spalle si confermano anche le Ducati di Morbidelli e Di Giannantonio mentre battono un colpo Yamaha e Honda con Quartararo sesto e Marini ottavo, con Acosta tra i due a completare la zona punti. Fuori dalla zona punti tutte le Aprilia con Bezzecchi nono e Ogura decimo.

La gara

Partenza mostruosa di Pecco Bagnaia, che dal sesto posto sale in prima posizione all'inizio del serpentone del primo settore di circuito. Sale anche Alex Marquez al terzo posto, con Quartararo alle sue spalle, mentre crollano Acosta e Di Giannantonio sesto e settimo. Bagarre serrata nel primo giro, con Pecco in lotta aperta con i due fratelli Marquez dove si scambiano le posizioni più volte nella prima tornata. Ad uscirne davanti in questo terzetto è però sempre il marziano con il numero 93 sulla carena, semplicemente intoccabile in questo avvio di stagione. Fatica alla partenza anche per Marini, il quale scende al decimo posto dopo l'ottimo settimo tempo in qualifica. Nessuna caduta però nel primo giro per chiudere un avvio di sprint pulito e corretto nonostante qualche contatto.

Dopo la lotta del primo giro prende il largo Marc Marquez, seguito dal solo fratello Alex, unico in grado a mantenere il distacco entro un secondo. Precipita invece nella prestazione Bagnaia, il quale resta al terzo posto, ma si distacca poco alla volta dai rivali. Alle sue spalle super Quartararo in lotta tra le due Ducati del team VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio, con solo un errore del francese a curva 15 a permettere il passaggio dell'italo-brasiliano con il numero 21 in carena, prima poi del super sorpasso di Diggia ai danni dello stesso pilota Yamaha il giro successivo. Distacchi ridotti ma pochi sorpassi anche nelle parti basse di graduatoria.

Caduta per Mir a centro gruppo al quinto giro. Un errore all'inizio dell'ultimo settore vede cadere l'ultimo campione del Mondo con Suzuki e perdere punti preziosi al centro della graduatoria per Honda. Non si accende la lotta in pista in molte zone, per fortuna ci pensano ancora Morbidelli, Di Giannantonio e Quartararo. Questo terzetto indiavolato in lotta per il quarto posto vede continui cambi di posizioni tra tutte le parti in causa. Sulla carta le due Ducati ne hanno di più, ma faticano a tenere a bada il super lavoro da parte del francese, che almeno per questa sprint riporta il costruttore di Iwata in posizioni di prestigio.

Non cambiano più le posizioni in vetta: Marc Marquez vince la quinta gara su cinque di stagione e continua ad allungare in classifica. Alle sue spalle rimane, incollato come un'ombra il fratello Alex, al quinto secondo posto, mentre Bagnaia chiude terzo. Si ripropone così il terzo podio identico su tre sprint corse fin qui. Alle loro spalle Di Giannantonio e Morbidelli chiudono davanti a Quartararo, mentre Acosta e Marini completano la zona punti, davanti alle due Aprilia di Ogura e Bezzecchi.

I risultati della Sprint Race e la classifica

M. Marquez (Ducati) 20'29.509, A. Marquez (Ducati), Bagnaia (Ducati), Di Giannantonio (Ducati), Morbidelli (Ducati), Quartararo (Yamaha), Acosta (KTM), Marini (Honda), Ogura (Aprilia), Bezzecchi (Aprilia), Aldeguer (Ducati), Binder (KTM), Bastianini (KTM), Miller (Yamaha), Rins (Yamaha), Zarco (Honda), R. Fernandez (Aprilia), A. Fernandez (Yamaha), Chantra (Honda), Savadori (Aprilia), Viñales out (KTM), Mir out (Honda).

Classifica Mondiale piloti:

M. Marquez (Ducati) 86, A. Marquez (Ducati) 67, Bagnaia (Ducati) 50, Morbidelli (Ducati) 42, Di Giannantonio (Ducati) 28, Zarco (Honda) 25, Binder (KTM) 19, Ogura (Yamaha) 18, Acosta (KTM) 16, Bezzecchi (Aprilia) 14, Marini (Honda) 12, Mir (Honda) 10, Quartararo (Yamaha) 10, Miller (Yamaha) 8, Bastianini (KTM) 7, Rins (Yamaha) 5, Viñales (KTM) 4, Aldeguer (Ducati) 3, Oliveira (Yamaha) 2, R. Fernandez (Aprilia) 1.

Classifica Mondiale costruttori:

Ducati 86, Honda 28, KTM 25, Aprilia 23, Yamaha 17.