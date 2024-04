MotoGp Austin 2024, i favoriti: occhio a Vinales e Marquez

Austin, 14 aprile 2024 - Rischia di parlare spagnolo il gran premio delle Americhe di Austin. Tra Aprilia, Ducati e Gas Gas i piloti spagnoli hanno dimostrato al sabato di essere i più performanti e il feeling che Pecco Bagnaia aveva messo in mostra il venerdì è svanito in Sprint Race. Vinales, Marquez, Martin e Acosta sembrano avere qualcosa in più sul tracciato texano e si spera che la nottata porti a Ducati Lenovo le idee giuste per riportare in vetta un appannato Pecco Bagnaia, solo ottavo in sprint race, e anche un Enea Bastianini vincitore qui nel 2022. Appuntamento in prima serata alle ore 21.

La griglia di partenza

Sarà Maverick Vinales a partire in pole position con il nuovo record della pista stabilito nelle qualifiche del sabato, al suo fianco Pedro Acosta, ormai non più una sorpresa, con Marc Marquez a completare la prima fila. In seconda fila c’è Pecco Bagnaia, quarto, con il compagno Enea Bastianini e Jorge Martin, solo sesto. Buone qualifiche anche per Di Giannantonio ottavo e Morbidelli nono. Ma la griglia di partenza è stata totalmente ribaltata in Sprint Race con gli spagnoli più performanti degli italiani. Prima fila - Vinales, Acosta, M. Marquez Seconda fila - Bagnaia, Bastianini, Martin Terza fila - Espargaro, Di Giannantonio, Morbidelli Quarta fila - Bezzecchi, Miller, A. Marquez. Quinta fila - R. Fernandez, Oliveira, Rins Sesta fila - Quartararo, Binder, A. Fernandez Settima fila - Zarco, Mir, Nakagami Ottava fila - Marini.

La Sprint Race

Grande successo di Aprilia nella Sprint Race con Maverick Vinales che dopo Portimao ci ha preso gusto. Lo spagnolo ha battuto Marc Márquez e Jorge Martin, mentre Pedro Acosta ha dovuto accontentarsi della quarta posizione. Italiani in difficoltà. Enea Bastianini è stato il migliore con il sesto posto, dietro Aleix Espagaro, mentre Pecco Bagnaia ha chiuso solo ottavo alle spalle di Jack Miller. Il campione del mondo dovrà reagire in gara per evitare che Martin vada già in fuga mondiale. Anche se si è solo all'inizio meglio non dare troppa corda al pilota Prima Pramac.

I favoriti della gara

In gara lunga servirà una gestione maggiore degli pneumatici rispetto alla Sprint Race, un aspetto in cui Bagnaia è sicuramente tra i migliori. Ma la delusione del sabato rischia di trascinarsi anche la domenica e per ora gli spagnoli sembrano davanti. Maverick Vinales parte in pole e può gestire il ritmo senza aria sporca davanti, mentre Marc Márquez si conferma pericolosissimo sul tracciato di Austin, dove ha vinto sette volte. Attenzione anche a Jorge Martin, che scatta sesto e ha ritmo per risalire e giocarsi la vittoria, anche perché è difficile pensare ad una fuga con la gomma da gestire. Il quarto incomodo è sicuramente Pedro Acosta, costantemente nelle parti alte. Qualcosa dovrà inventarsi Bagnaia che in Sprint Race ha preso quasi dieci secondi in pochi giri, segno che qualcosa non va. Già dalla partenza il campione del mondo dovrà farsi trovare pronto, esattamente il contrario di ciò che è successo al sabato, ma più di ogni altra cosa servirà ritrovare feeling. Spagnoli dunque più performanti degli italiani, con Bastianini, Morbidelli, Bezzecchi e Di Giannantonio oggi più outsider che possiibli vincitori della gara.

Orari tv

Per quanto riguarda la programmazione televisiva ci sarà doppia diretta tv a pagamento e in chiaro su Sky Sport Moto gp e Tv 8. Si parte alle 18 con la gara Moto 3, poi alle 19.15 la Moto 2 e infine alle 21 la gara della Moto gp.