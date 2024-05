Moto gp, Martin favorito a Le Mans. Bagnaia per il riscatto. I favoriti del Gp di Francia

Le Mans, 11 maggio 2024 - Un sabato da cancellare per Pecco Bagnaia e uno da incorniciare per Jorge Martin. Il pilota del team Prima Pramac ha trovato la pole position, sontuoso record della pista, e la vittoria in Sprint Race, mentre il campione del mondo si è ritirato a causa di qualche problema sulla sua Ducati dopo la caduta nelle qualifiche. Il numero uno ha dovuto utilizzare la moto di riserva e qualcosa è andato storto fin dalla partenza. Lo spagnolo ha dunque ripreso un po’ di margine in classifica ma il ducatista Lenovo conta sul warm up e sul lavoro dei tecnici per tornare competitivo nella gara domenicale. Il terzo incomodo, manco a dirlo, è Marc Marquez, partito in sordina nel weekend ma autore di una ottima sprint chiusa in seconda posizione. Per Apirlia invece, ci sarà il solito Maverick Vinales. Outsider Bezzecchi e Bastianini.

L’andamento del weekend

Nelle prime prove del venerdì c’è stato il miglior tempo di Jorge Martin, con gomma nuova, in 1’31”421, con due decimi su Pedro Acosta e Maverick Vinales, poi quarto Enea Bastianini a quattro decimi appaiato a Pecco Bagnaia, quinto. Più indietro Marc Marquez, nono a mezzo secondo dalla vetta assieme a Marco Bezzecchi decimo. L’Aprilia ha piazzato anche Aleix Espargaro settimo. Nelle pre qualifiche del venerdì Jorge Martin si è confermato in testa davanti a Pecco Bagnaia, staccato di un decimo e mezzo, e Pedro Acosta, a poco meno di due decimi. Hanno guadagnato l'accesso diretto alla Q2 anche Vinales, Di Giannantonio, Miller, Morbidelli, Bezzecchi e un buon Quartararo, che ha estromesso Enea Bastianini per soli 10 millesimi. Nelle libere del sabato, invece, miglior tempo di Vinales su Bagnaia, Bastianini, Martin e Alex Marquez. In risalita Marc Marquez che ha chiuso sesto davanti a Espargaro, Miller e Fernandez. Solo undicesimo Pedro Acosta. Per quanto riguarda la Q1 hanno strappato i due tempi utili alla qualificazione alla Q2 Enea Bastianini, con il record della pista, e Miguel Oliveira, che ha estromesso Marc Marquez, autore di un errore nel suo giro veloce. L’otto volte campione del mondo partirà tredicesimo.

Le qualifiche

Straordinario Jorge Martin nella Q2 delle qualifiche. Unico sotto l’1’30”, lo spagnolo ha abbattuto il precedente record della pista e conquistato la pole position in 1’29”919, cadendo però nell’ultimo tentativo, davanti a Pecco Bagnaia, pure lui a terra, e Maverick Vinales. Bene Fabio Di Giannantonio quarto in griglia davanti a Marco Bezzecchi quinto, mentre Bastianini ha dovuto accontentarsi della decima posizione perché nel suo ultimo giro veloce ha incrociato le bandiere gialle per la caduta di Bagnaia.

Griglia di partenza

Fila 1 Martin, Bagnaia, Vinales Fila 2 Di Giannantonio, Bezzecchi, Espargaro Fila 3 Acosta, Quartararo, Morbidelli Fila 4 Bastianini, Miller, Oliveira Fila 5 M. Marquez R. Fernandez Zarco Fila 6 Rins A. Marquez Mir Fila 7 Nakagami A. Fernandez Marini Fila 8 Binder

Sprint Race

Una Sprint Race nel segno di Jorge Martin. Il pilota spagnolo del team Prima Pramac ha dominato la corsa breve, partendo in testa e mantenendo la prima posizione per tutta la gara. Dietro di lui si è piazzato Marc Marquez, che ha sfruttato la caduta di Marco Bezzecchi, mentre al terzo posto è arrivato Maverick Vinales. Disastro per Pecco Bagnaia che è dovuto partire con la seconda moto, la prima non era disponibile dopo la caduta in Qualifica, ma ha avuto una pessima partenza con impennata e poi si è ritirato quando era sedicesimo a causa di qualche problema sulla Ducati che non proprio non ne voleva sapere di andare.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Ha confermato il problema alla moto Pecco Bagnaia a Sky Sport Moto gp dopo la Sprint Race: “Per precauzione abbiamo dovuto usare la moto di riserva e già nel giro di ricognizione qualcosa non andava - le sue parole - Difficile capire cosa sia stato, i tecnici sono al lavoro e dai dati si vede qualcosa di strano. Per la gara restiamo fiduciosi perché la moto 1 sarà pronta e saremo lì a lottare”. Jorge Martin, invece, ha continuato a mandare segnali a Ducati sulla scelta del pilota ufficiale della prossima stagione: “Non credo di dover dimostrare qualcosa, il mio valore è chiaro in Ducati e speriamo che tutto vada come vogliamo”.

I favoriti

Il favorito numero uno è chiaramente Jorge Martin, capace di avere ottimo passo ma anche buona gestione delle gomme. Lo spagnolo cercherà di dettare subito il ritmo tenendosi aria pulita in testa e lasciando le alte temperature e le alte pressioni a chi sta dietro, soprattutto a Pecco che parte secondo e può comunque mettersi subito in scia. In casa Aprilia si punterà ancora su un ottimo Maverick Vinales, sempre temibile quando si svuota il serbatoio. Attenzione a Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo parte indietro, tredicesimo, ma già nella Sprint Race ha dimostrato di poter recuperare in poco tempo. Il rischio, però, è che i primi due possano prendere un margine difficilmente recuperabile se dovesse rimanere bloccato. Tra gli outsider citiamo Marco Bezzecchi, che è caduto in Sprint Race quando era secondo e stava tenendo il ritmo di Martin, ed Enea Bastianini, che stava rimontando nel finale verso la terza piazza di Vinales.

Orari tv

La domenica di Le Mans parte alle 9.40 con il warm up Moto gp, poi via alle gare con la Moto 3 alle 11, la Moto 2 alle 12.15 e la Moto gp alle 14. Tutto in diretta sia a pagamento su Sky Sport Moto gp, canale 208, sia in chiaro su Tv 8. In streaming su Sky Go e Now Tv.