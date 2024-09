Moto gp, ufficiale la separazione tra Repsol e Honda

Misano Adriatico, 8 settembre 2024 – Si chiude un’era. Dopo 30 anni di collaborazione si chiude il rapporto tra Repsol e Honda. La nota azienda spagnola attiva nel settore del petrolio e dei gas naturali ha deciso di non rinnovare l’attuale contratto con Honda: dal 2025 l’ala dorata dovrà trovare un nuovo title sponsor. L’ufficialità è arrivata nel giorno del gran premio di Rimini, vinto da Marc Marquez, uno di quei piloti che hanno fatto la storia del binomio Honda-Repsol con sei titoli mondiali piloti. E proprio la decisione dell’otto volte campione mondiale, passato prima in Ducati Gresini e dal 2025 in Ducati ufficiale, ha sicuramente propiziato questa separazione, nata principalmente dalla crisi di risultati in cui è piombata Honda.

183 vittorie e trent’anni di successi

Farà molto strano dal 2025 chiamare il team ufficiale Honda con un nuovo title sponsor. Repsol, dunque, lascia la squadra e lo fa dopo trent’anni di partnership. La sponsorizzazione è partita nel lontano 1995 e ha visto i successi di grandi campioni del motorsport, partendo da Mick Doohan, quattro titoli, passando da Valentino Rossi, due vittorie con Honda Repsol, per terminare con Marc Marquez, sei titoli sotto l’egida dell’azienda spagnola di petroli. A questi si sono anche aggiunti i mondiali di Alex Criville, Nicky Hayden e Casey Stoner. Non solo piloti, perché con Repsol i giapponesi hanno vinto anche 11 titoli costruttori e in totale 183 gare nel motomondiale. Numeri che hanno fatto la storia del motociclismo e da sempre una intera generazione di tifosi e appassionati ha visto l’ala dorata correre sotto la sponsorizzazione Repsol. Resta da capire se la società spagnola si aprirà a nuove collaborazioni nel motomondiale o se lascerà definitivamente, pare possa entrare dedicarsi all’automobilismo, mentre Honda è già al lavoro da tempo per un nuovo title sponsor dato che le indiscrezioni sulla separazione erano già in giro da diversi mesi. “Il Repsol Honda Team è la squadra di maggior successo nella storia del campionato, con 11 titoli di squadra, 15 titoli piloti e 183 vittorie nella classe regina del motociclismo. Repsol è grata per l’impegno e la dedizione di HRC in tutti questi anni di collaborazione. L’azienda continuerà a essere legata alle corse automobilistiche per continuare a sviluppare prodotti e servizi di altissima qualità“, recita la nota diffusa ai media. Difficile, per non dire impossibile, che Repsol possa approcciarsi a Ducati dove ora staziona Marc Marquez, vincitore oggi del gran premio a Misano Adriatico su Pecco Bagnaia, mentre Jorge Martin ha terminato quindicesimo per un errore di strategia quando ha iniziato a piovere e il pilota Pramac ha deciso di montare le gomme intermedie. La pioggia ha poi smesso e chi è rimasto in pista con le slick ha avuto ragione. Ora la classifica recita Martin a quota 312, Bagnaia a 305 e Marquez a 259. Prossimo gara, sempre a Misano, tra due settimane.

