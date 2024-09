MotoGp Misano 2024: Marquez vince il Gran Premio di San Marino, secondo Bagnaia

Misano, 8 settembre 2024 – Marc Marquez vince il Gran premio di San Marino della MotoGP. Sul circuito di Misiano lo spagnolo del Ducati team Gresini ha preceduto Francesco Bagnaia (Ducati) ed Enea Bastianini, terzo, con l'altra Ducati ufficiale.

Chiuse solo quindicesimo il leader del motomondiale Jorge Martin, tradito dall'arrivo della pioggia e da una strategia sbagliata che lo ha visto sostituire troppo presto la sua moto con quella da bagnato a differenza di tutti i piloti di testa che hanno avuto ragione a restare in pista aspettando che smettesse di piovere. Pecco riduce a sette punti il divario che lo separa dalla vetta della classifica piloti.

Brad Binder (Ktm) e Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina) sono rispettivamente quarto e quinto. Nell'ordine, completano la top ten Alex Marquez, Quartararo, Miller, Di Giannantonio e Pol Espargaro.

Da segnalare infine che Luca Marini (Honda HRC) è stato costretto al forfait all'ultimo minuto a causa di problemi di salute.

Il prossimo appuntamento del motomondiale sarà sempre a Misano, il 22 settembre, stavolta con il Gp dell'Emilia Romagna.

Le classifiche: piloti – costruttori

Rivivi la diretta

Moto 2

In Moto 2 vince Ai Ogura, resistendo nel finale ai tentativi di Canet. Il giapponese della Boscoscuro diventa così il nuovo leader del campionato, complice anche il dodicesimo posto di Sergio Garcia: il distacco tra i due compagni di squadra è ora di nove punti. Lo spagnolo Aron Canet (Kalex) si deve accontentare del secondo posto. Il migliore degli italiani è Tony Arbolino (Kalex), terzo dopo essere partito dalla pole. Manuel Gonzalez (Kalex) e Jake Dixon (Kalex) sono rispettivamente quarto e quinto.

Nell'ordine, completano la top ten Aldeguer, Salac, Moreira, Arenas e Binder. Nel finale è caduto Celestino Vietti, mentre si trovava al quarto posto: out anche Alonso Lopez.

Moto 3

Angel Piqueras, in sella alla Honda del Team Leopard, vince la gara della Moto3. Lo spagnolo si è reso protagonista di una straordinaria rimonta dopo aver scontato due long lap penalty. Al termine di un'emozionante bagarre finale, il podio tutto spagnolo viene completato da Daniel Holgado (GasGas), al secondo posto, e da Ivan Ortola (Ktm), al terzo. Chiude quarto il giapponese Taiyo Furusato (Honda) che precede l'olandese Collin Veijer (Husqvarna), quinto; sesto Joel Kelso. Settimo, invece, il leader del Mondiale David Alonso (CFMOTO) davanti a Suzuki. Ancora una volta il migliore degli italiani è Luca Lunetta (Honda), nono dopo aver ricevuto due long lap penalty, a causa di jump start. In un incidente al primo giro sono caduti Rueda, Munoz e Rossi. Out anche Bertelle e Perez.