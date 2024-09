MotoGp Misano 2024: pole di Bagnaia, quarto Martin. Sprint Race dalle ore 15

Misano, 7 settembre 2024 – Francesco Bagnaia, in sella alla sua Ducati, ha conquistato la pole position del Gran Premio di San Marino a Misano classe MotoGp. Il pilota, due volte campione del mondo, con 1'30"304, apre una prima fila tutta italiana. Seconda casella per Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac, +0"285), mentre chiude terzo Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina, +0"305). Segue il leader della classifica iridata Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0"341) con il quarto tempo. L'intruso nel dominio Ducati è Pedro Acosta (Ktm, +0"352) al quinto posto, davanti a Brad Binder (Ktm), sesto. La terza fila, nell'ordine, è composta da Alex Marquez, Enea Bastianini e Marc Marquez (caduto nel finale di turno). Decimo, invece, Fabio Quartararo, davanti a Maverick Vinales undicesimo e Jack Miller, dodicesimo.

"Sono senza parole per questo risultato. È bellissimo essere in prima fila con altri due piloti dell'Academy: ci alleniamo tutti molto su questa pista. La moto sta lavorando perfettamente, ma questo pomeriggio la Sprint non sarà facile". Lo ha detto Francesco Bagnaia intervistato da Sky Sport.

La griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del MotoGP Misano per la gara sprint di oggi, alle 15, e per il Gp di domani, alle 14:

1.Francesco Bagnaia (Ducati) 1:30.304

2. Franco Morbidelli (Ducati) +0.285

3.Marco Bezzecchi (Ducati) +0.305

4.Jorge Martin (Ducati) +0.341

5. Pedro Acosta (Ktm) +0.352

6. Brad Binder (Ktm) +0.444

7. Alex Marquez (Ducati) +0.574

8. Enea Bastianini (Ducati) +0.596

9. Marc Marquez (Ducati) +0.574

10. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.750

11. Maverick Vinales (Aprilia) +0.851

12. Jack Miller (Ktm) +0.898

13. Aleix Espargaro (Aprilia) 1:31.101

14. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:31.260

15. Pol Espargaro (Ktm) 1:31.471

16. Johan Zarco (Honda) 1:31.485

17. Augusto Fernandez (Ktm) 1:31.538

18. Miguel Oliveira (Aprilia) 1:31.543

19. Raul Fernandez (Aprilia) 1:31.591

20. Alex Rins (Yamaha) 1:31.721

21. Luca Marini (Honda) 1:31.923

22. Takaaki Nakagami (Honda) 1:32.071

23. Stefan Bradl (Honda) 1:32.972

Fp2

Un ritrovato Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina), in 1'31"237, firma il primo tempo nelle FP2. Convince Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo, +0"095), secondo e apparentemente meno dolorante rispetto a ieri. Chiude terzo, invece, Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0"148). Quarto crono per Enea Bastianini (Ducati Lenovo, +0"153); quindi, quinto Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac). Nell'ordine, completano la top ten Pol Espargaro, Marc Marquez, Pedro Acosta, Alex Marquez e Aleix Espargaro.

Moto2 e Moto 3

Aron Canet (Kalex) firma il primo tempo nel corso della Practice 2 del Gran Premio di San Marino, classe Moto2. Sul circuito di Misano, in 1'35"185, lo spagnolo ha abbattuto il precedente record di Luca Marini, risalente al 2020. Il migliore degli italiani è Tony Arbolino (Kalex, +0"235), al secondo posto; insegue Ai Ogura (Boscoscuro, +0"291) con il terzo tempo. Gli spagnoli Manuel Gonzalez (Kalex, +0"314) e Fermin Aldeguer (Boscoscuro, +0"333) sono rispettivamente quarto e quinto.

Il colombiano David Alonso (CFMOTO), in 1'40"184 (nuovo record), è stato il migliore nel corso della Practice 2 del Gran Premio di San Marino, sul circuito di Misano, classe Moto3. Secondo crono per lo spagnolo Josè Antonio Rueda (Ktm, +0"212); terzo, invece, per l'olandese Collin Veijer (Husqvarna, +0"266).