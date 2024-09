Orari tv MotoGp Misano 2024, diretta a pagamento e in chiaro su Sky e Tv8: dove vedere il Gran premio

Bologna, 3 settembre 2024 – Chissà se Pecco Bagnaia riuscirà a voltare pagina dopo Aragon. La caduta innescata da Alex Marquez ha scatenato diverse polemiche, dalle immagini lo spagnolo sembra non fare nulla per evitare il contatto, e Pecco lo ha pubblicamente accusato di aver accelerato, ma la direzione gara non ha preso provvedimenti e sanzioni così è toccato a Ducati convocare i due piloti dopo la gara. Quanto sia servito per sancire la tregua e la pace lo scopriremo in pista al Marco Simoncelli, che dal 6 all’8 settembre sarà teatro del primo dei due weekend di gara in Romagna. Il secondo, due settimane dopo, sarà in sostituzione del Kazakistan. Il problema per Pecco è che quel terzo posto lasciato per strada in Spagna gli è costato caro e ora il ritardo da Martin è di 23 punti, non tantissimi ma nemmeno pochi a questo punto della stagione. Poi ci sarà la risalita di qualche outsider su un tracciato italiano, vanno citati i vari Bastianini, Bezzecchi, Di Giannantonio e Morbidelli, senza dimenticare una Ktm tornata competitiva con Acosta e Binder. Ma più di ogni altra cosa conterà la convivenza interna in Ducati. Ci sono i due Marquez che potrebbero decidere la contesa mondiale togliendo qualche punto qua e là a Bagnaia e Martin, che non sono più soli a giocarsi le vittorie. Tanti temi, dunque, in vista del gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini, ma Pecco dovrà tenere in considerazione il fatto che un anno fa Jorge Martin ha fatto doppietta sul Simoncelli. Non sarà facile.

Circuito

Vicino alla città di Rimini, il circuito di Misano Adriatico è stato costruito nel 1972 e da allora ha subito una serie di modifiche. Teatro abituale dei Gran Premi d'Italia negli anni '80 e '90, Misano è tornato nel calendario del MotoGp nel 2007. Con strutture, pista e tribune aggiornate, il circuito di Misano Adriatico ha una capacità massima di 60.000 spettatori. In conformità con le norme di sicurezza della MotoGp, la pista di 4.200 metri si snoda in senso orario per le gare del Campionato del Mondo. Tra le tante modifiche attuate anche quella di invertire il senso di marcia rispetto al passato. Possibilità di sorpasso in curva 4 alla Rio, poi alla Quercia in fondo al rettilineo opposto e al caratteristico tornantino del carro in curva 14. Il tracciato è intitolato a Marco Simoncelli.

Precedenti

Sotto la denominazione Gran premio di San Marino si è corso a Misano fin dal 1985 con la vittoria di Eddie Lawson su Yamaha, primo di due successi in fila, seguiti da Randy Mamola su Yamaha nel 1987. Dopo venti anni di pausa si è tornati nel 2007 e il primo a vincere è stato Casey Stoner su Ducati, poi a seguire doppietta di Rossi nel 2008 e nel 2009. Dopo una parentesi spagnola dal 2010 al 2013, prima Pedrosa poi tripletta di Lorenzo, il Dottore è tornato a trionfare nel 2014, suo ultimo successo sul Simoncelli. Dal 2015 a oggi hanno vinto Marc Marquez, tre volte (2015, 2017, 2019), Daniel Pedrosa, Andrea Dovizioso (2018), Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia (2021 e 2022) mentre l’anno scorso doppietta di Martin tra Sprint Race e gara lunga.

Programma del fine settimana

Programma canonico per la MotoGp a Misano. Si parte come di consueto il venerdì con le Free Practice 1 alle 10.45, mentre alle 15 ci saranno le Practice 1 per l’accesso dei primi dieci tempi alla Q2. Il sabato si riparte al mattino con le Free Practice 2 alle 10.10, poi le qualifiche a partire dalle 10.50 e infine la Sprint Race nel tradizionale orario delle 15. Domenica di gare a partire dalle 11 con la Moto 3, 12.15 con la Moto 2 e dalle 14 con la MotoGp.

Venerdì 6 settembre

Ore 8.30 Moto E Practice 1

Ore 9 Moto 3 Free Practice

Ore 9.50 Moto 2 Free Practice

Ore 10.45 MotoGp Free Practice 1

Ore 12.25 Moto E Practice 2

Ore 13.15 Moto 3 Practice 1

Ore 14.05 Moto 2 Practice 1

Ore 15 MotoGp Practice

Ore 17.05 Moto E Q1

Ore 17.25 Moto E Q2

Sabato 7 settembre

Ore 8.40 Moto 3 Practice 2

Ore 9.25 Moto 2 Practice 2

Ore 10.10 MotoGp Free Practice 2

Ore 10.50 MotoGp Q1

Ore 11.15 MotoGp Q2

Ore 12.15 Moto E Gara 1

Ore 12.50 Moto 3 Q1

Ore 13.15 Moto 3 Q2

Ore 13.45 Moto 2 Q1

Ore 14.10 Moto 2 Q2

Ore 15 MotoGp Gara Sprint

Ore 16.10 Moto E Gara 2

Domenica 8 settembre

Ore 9.40 MotoGp Warm up

Ore 11 Moto 3 Gara

Ore 12.15 Moto 2 Gara

Ore 14 MotoGp Gara

Dove vederlo in tv

Sarà grande spettacolo a Misano per il primo di due appuntamenti iridati sul Marco Simoncelli. Prevista la doppia diretta tv sia a pagamento che in chiaro. Sky Sport MotoGp, canale 208, e Sky Sport 1, 201, saranno i canali di riferimento della pay tv satellitare per la diretta dell’intero weekend di gara. In streaming su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda Tv8, canale 8 del digitale, diretta di tutte le qualifiche e della sprint race del sabato e diretta di tutte e tre le gare della domenica. Appuntamento di mare e di moto, dunque, per uno dei fine settimana più attesi dell’anno. L’Italia cerca la rivincita dopo la tripletta spagnola di Aragon. Soprattutto Bagnaia, chiamato a un risultato importante in ottica lotta al titolo mondiale. La doppietta di appuntamenti a Misano può essere decisiva.

Leggi anche - Moto gp, Marquez è tornato. Pecco: paura e rabbia