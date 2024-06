Moto Gp, Salucci saluta a malincuore Bezzecchi: “E’ un momento dolceamaro”

Bologna, 26 giugno 2024 – Qualche giorno fa era emersa una certa amarezza nell’Academy di Valentino Rossi per la scelta di promuovere Marc Marquez in Ducati ufficiale dal 2025. Di sicuro la rivalità in pista non si è sopita anche ora che Vale si è dedicato alle auto e per una fonte interna di VR 46, riportata da motorsport.com, la scelta di Ducati potrebbe portare a una certa instabilità, a maggior ragione per Pecco che è una creatura della struttura del Dottore. Lo si scoprirà solo nel 2025, ma quello che è certo è che Marco Bezzecchi ha deciso di lasciare Borgo Panigale, e il team VR 46, per approdare in una squadra ufficiale Aprilia. Sarà compagno di Jorge Martin, un altro in uscita da Ducati dopo la decisione su Marquez. Un duro addio per VR 46 che con Bezzecchi è salita sul gradino più alto del podio.

Uccio Salucci: “Orgoglio, ma è momento dolceamaro”

Da sempre Valentino Rossi ha affidato le decisioni più importanti sul team a Uccio Salucci, fedele scudiero di tante avventure. E sui piloti Uccio ci ha sempre azzeccato con Bezzecchi e Marini prima, con Di Giannantonio ora, però dopo il fratello di Vale anche il Bez ha deciso di cambiare aria. C’è ovviamente orgoglio misto amarezza in Academy: “E’ un momento dolceamaro per la nostra squadra – l’ammissione di Salucci – Siamo felici di aver avuto un ruolo importante nel salto di un giovane pilota della Academy in una struttura ufficiale, dall’altro c’è un po’ di dispiacere perché dopo cinque anni si era creato un rapporto famigliare”. In Moto gp Bezzecchi ha fatto la storia del Team VR 46, fino a vincere una gara in top class: “Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi con Bez, ovvero portare i giovani talenti fino alla Moto gp e aiutarli nel successo. Marco ha fatto due grandi stagioni in Moto 2 ma è stato soprattutto il primo pilota del team a salire sul podio e vincere una gara”. Insomma, forse Bez ha fatto il massimo e ora, che guida la moto dell’anno scorso, sta faticando di più a trovare feeling e la promozione di Marquez può aver fatto il resto assieme alla possibilità di sfruttare la sella lasciata libera da Vinales. C’è comunque da finire una stagione nel migliore dei modi: “Fino a Valencia continueremo a lavorare senza lasciare nulla al caso per ottenere i risultati migliori possibili”, la promessa di Uccio. In VR 46 continuerà invece politica dei giovani: “Siamo sempre più motivati a continuare nella nostra direzione e creare un modello da ripetere e consolidarci come struttura di riferimento in Moto gp”, la chiosa di Salucci. Intanto si torna in pista ad Assen a partire da venerdì con le prime prove libere, poi sabato la Sprint Race alle 15 e domenica la gara lunga alle ore 14. Tutto in diretta sia a pagamento su Sky sia in chiaro su Tv 8.

