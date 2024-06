Moto gp, gran premio d’Olanda: circuito e orari tv

Bologna, 25 giugno 2024 – Doppietta Ducati al Mugello tre settimane fa, Bagnaia davanti a Bastianini, terzo Martin, ma da quel gran premio in avanti è successo il finimondo. Marc Marquez è stato promosso nel 2025 nel team Lenovo al fianco di Pecco Bagnaia, una decisione che ha provocato una diaspora da Borgo Panigale con Jorge Martin che è passato in Aprilia, assieme a lui anche Marco Bezzecchi che lascia VR 46, poi Enea Bastianini che ha scelto KTM e diventerà compagno di squadra di Maverick Vinales, lo spagnolo ha deciso di lasciare Aprilia. Resta ancora da sciogliere il nodo del Team Pramac, che è corteggiato da Yamaha come squadra satellite dal 2025 con l’ipotesi Toprak Razgatlioglu come prima guida. Insomma, un effetto domino rilevante e che cambierà di molto la Moto gp del prossimo anno. C’è però un titolo 2024 da assegnare e per ora in testa c’è Jorge Martin con 171 punti, davanti a Pecco Bagnaia con 153 e Marc Marquez con 136, mentre più staccato è Enea Bastianini quarto a 114. In calo, invece, Pedro Acosta. Il giovane spagnolo, dopo un avvio entusiasmante, ha faticato a ritrovare la via del podio ed è quinto in classifica con 101 punti. Per lui c’è tempo fino al gran premio di Germania al Sachsenring per diventare il più giovane di sempre a vincere una gara in top class. Il circus, dopo tre settimane di pausa, si sposta sulla cattedrale delle due ruote. In programma dal 28 al 30 giugno il gp di Olanda di Assen.

Circuito

Assen è la sede più longeva del calendario, avendo ospitato un appuntamento ogni anno dal 1949 con la sola eccezione del 2020. Il circuito è stato costruito appositamente per il Dutch TT nel 1955, mentre gli eventi precedenti si erano svolti su strade pubbliche. Il tracciato è stretto, con rapidi cambi di direzione, ed è completamente circondato da banchi d'erba e tribune, offrendo un'ottima visuale alle centinaia di migliaia di spettatori fanatici che ogni anno si recano all'evento più prestigioso del motorsport olandese. Molto amato dai piloti, Assen è noto per la sua atmosfera festosa e stravagante. Nel 1999 il circuito è stato modificato con una nuova tribuna, una torre di controllo, un centro stampa e box rinnovati. Le modifiche apportate al circuito di Assen nell'inverno 2005/6 hanno ridotto la lunghezza della pista più lunga del campionato da oltre 6 km a 4,555 km/2,83 miglia.

I precedenti

Come detto, si corre in Olanda fin dal 1949 e il primo vincitore è stato un italiano. Si tratta di Nello Pagani che vinse il gp sia nella 500 con la Gilera sia nella 125 con la Mondial, successo poi bissato da un altro italiano nel 1950 come Umberto Masetti che vinse su Gilera (a cui aggiunse una vittoria pure nel 1952). Tanti i campioni che hanno messo la firma ad Assen, partendo da John Surtees, quattro successi consecutivi su MV Agusta tra il 1956 e il 1959, poi Mike Hailwood, passando per Giacomo Agostini che vinse sei volte in top class intervallato da Phil Read e Barry Sheene. Grandi vittorie anche negli anni ’80, aperti da Marco Lucchinelli su Suzuki, poi Franco Uncini prima dei grandi campioni americani come Kenny Roberts, Randy Mamola, Eddie Lawson e Wayne Rainey. Negli anni ’90, invece, si è imposto tre volte Kevin Schwantz che ha anticipato il dominio di Mick Doohan dal 1994 al 1998. Assen, manco a dirlo, è stata anche la pista del Dottore Valentino Rossi, capace di imporsi per ben otto volte con l’ultimo successo nel 2017. Negli ultimi due anni ha vinto Pecco Bagnaia su Ducati.

Programma del weekend

Orari tradizionali per il gp di Olanda che per quanto riguarda la Moto gp partirà venerdì con le prime libere alle 10.45, poi le Practice alle 15 mentre al sabato le libere 2 alle 10.10 che anticipano le qualifiche fissate alle 10.50. Nel pomeriggio la Sprint Race nel canonico orario delle 15. Domenica gare a partire dalle 11 con la Moto 3, 12.15 con la Moto 2 e 14 con la Moto gp. Venerdì 28 giugno Moto E Practice 1 ore 8.30 Moto 3 Free Practice ore 9.00 Moto 2 Free Practice ore 9.50 Moto gp Free Practice 1 ore 10.45 Moto E Practice 2 ore 12.25 Moto 3 Practice 1 ore 13.15 Moto 2 Practice 1 ore 14.05 Moto gp Practice ore 15.00 Moto E Qualifiche 1 ore 17.05 Moto E Qualifiche 2 ore 17.25 Sabato 29 giugno Moto 3 Practice 2 ore 8.40 Moto 2 Practice 2 ore 9.25 Moto gp Free Practice 2 ore 10.10 Moto gp Qualifiche 1 ore 10.50 Moto gp Qualifiche 2 ore 11.15 Moto E Gara 1 ore 12.15 Moto 3 Qualifiche 1 ore 12.50 Moto 3 Qualifiche 2 ore 13.15 Moto 2 Qualifiche 1 ore 13.45 Moto 2 Qualifiche 2 ore 14.10 Moto gp Sprint Race ore 15.00 Moto E Gara 2 ore 16.10 Domenica 30 giugno Moto gp Warm up ore 9.40 Moto 3 Gara ore 11.00 Moto 2 Gara ore 12.15 Moto gp Gara ore 14.00

Dove vederlo in tv

Il fine settimana olandese verrà trasmesso integralmente, fin dal venerdì, sui canali Sky Sport tra Sky Sport Moto gp, canale 208, e Sky Sport 1, canale 201. In streaming su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro sarà Tv 8 a trasmettere l’evento. Prevista la diretta di qualifiche e Sprint race del sabato ma anche di tutte le gare della domenica. Sarà ancora grande spettacolo, soprattutto ci sarà grande attesa per vedere se gli sviluppi di mercato in ottica 2025 avranno già un impatto sul 2024. Che battaglia. Leggi anche - Ufficiale, Bezzecchi in Aprilia dal 2025