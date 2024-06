MotoGp, Bezzecchi in Aprilia dal 2025: con Martin sarà caccia al Mondiale

Noale, 24 giugno 2024 – La trattativa era in piedi da qualche tempo. Da quando, insomma, il ciclone Marquez (con lo sbarco dello spagnolo accanto a Bagnaia, dal 2025, nel team factory) ha acceso il mercato della MotoGp.

Marco Bezzecchi, pilota di punta del Vr46 di Valentino Rossi, era finito nel mirino di Aprilia. Per affiancare l’altro (ormai ex) ducatista, Jorge Martin. Coppia Aprilia per puntare al Mondiale, aveva sussurrato Massimo Rivola numero uno del team di Noale e quella coppia, ieri, ha preso corpo, quando Aprilia ha annunciato l’ingaggio del Bez, lasciando così libera la moto 2025 della squadra di Valentino.

“Marco Bezzecchi – l’annuncio al megafono di Aprilia – ha firmato un contratto pluriennale per correre con Aprilia Racing a partire dal 2025. Un tassello importante per la Casa di Noale che vede nuovamente un pilota italiano a tempo pieno nella top class, dopo l’esordio di Lorenzo Savadori in MotoGP nel 2020”.

Bezzecchi, appunto, farà coppia con Martin sulla Rs-Gp 2025 e oltre, salutando a fine stagione l’avventura in Ducati, dopo le difficoltà accusate (almeno fino ad oggi) sulla Desmo 2023 in dotazione al Vr46.

“Il ritorno di un pilota italiano – sono ancora parole del management di Noale – è un passaggio significativo per l’italianissima Aprilia Racing. La formazione del 2025 vedrà quindi Marco Bezzecchi e Jorge Martin come compagni di squadra, una coppia che promette di consolidare l’Aprilia al vertice della MotoGP”.

Quali sviluppi a questo punto sul mercato piloti del 2025? E’ molto probabile che il team di Rossi torni a consegnare una moto a Franco Morbidelli che a sua volta saluterebbe il team Pramac dopo l’avventura di questa stagione. Occhio poi al lavoro di Yamaha a caccia di un team satellite e a colloquio da qualche tempo proprio con Pramac.