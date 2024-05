Diretta Motogp Catalunya 2024, Espargaro da record nelle qualifiche: la griglia. Sprint race live dalle 15

Barcellona, 25 maggio 2024 – Ancora Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio di Catalunya 2024 di Motogp. E sempre l’eterno Aleix Espargaro. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle pre qualifiche di ieri e nelle Fp2 di stamattina, il pilota di casa vola anche nelle ufficiale, ritoccando in un finale al cardiopalma il nuovo record della pista in 1'38'190, tempo che ovviamente vale la pole position per la sprint race di oggi (diretta dalle 15) e per il Gp di domani. Alle spalle del 34enne spagnolo un ottimo Francesco Bagnaia che vede sfuggire la prima piazza proprio nelle ultime battute del Q2 per 31 millesimi, mentre Brad Binder su Ktm completa la prima fila.

Quarto tempo e seconda fila per Pedro Acosta (Ktm GagGas), davanti a Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin, sesto con la Ducati Pramac ma caduto nelle fasi finali delle qualifiche Marc Marquez, costretto a passare per la Q1, non è riuscito a qualificarsi per la Q2 e sarà 13/o nella griglia di partenza della sprint del pomeriggio e la gara di domani. Allo spagnolo servirà una rimonta delle sue per giocarsi le posizioni che contano.

Euforico Espargaro: "È una fiaba, sono felice – dice a Sky al termine delle qualifiche -. Il tempo di Pecco, con la prima gomma, è stato incredibile. Nel primo giro ci sono stati tanti errori, invece il secondo giro è stato il migliore. Per fortuna la moto funziona bene, ho avuto un bel passo stamattina, fino a 39 basso possiamo arrivare".

Sommario

1 Espargaro, 2 Bagnaia, 3 Binder 4 Acosta, 5 Di Giannantonio, 6 Martin 7 R. Fernandez, 8 Rins, 9 Miller 10 Morbidelli, 11 Bastianini, 12 Vinales 13 A. Marquez, 14 M. Marquez, 15 Oliveira 16 Bezzecchi, 17 Quartararo, 18 Zarco 19 A. Fernandez, 20 Nakagami 21 Mir, 22 Marini, 23 Bradl

Lo spagnolo Sergio Garcia (Kalex), con il tempo di 1'41"917 ha chiuso in testa le FP3 di Moto2. Secondo lo statunitense Joe Roberts (Kalex) a 40 millesimi, terzo Jake Dixon (Kalex) a 76 millesimi, quarto il thailandese Somkhiat Chantra (Kalex, +0"377), quinto lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex, +0"393), sesto Alonso Lopez (Boscoscuro, +0"396), settimo David Munoz (Kalex, +0"464), ottavo Fermin Aldeguer (Boscoscuro, +0"466), nono Albert Arenas (Kalex, +0"475), decimo il giapponese Ai Ogura (Kalex, +0"476). Solo 14° Tony Arbolino, ultimo dei qualificati.

Il colombiano David Alonso (CFMOTO), con il tempo di 1'46"111, è il più veloce nelle FP3 della Moto3. Secondo posto per lo spagnolo Josè Antonio Rueda (Ktm, +0"670), terzo un altro pilota iberico, Ivan Ortolà (MT Elmets, +0"782). Quarto l'olandese Collin Veijer (Husqvarna, +0"810), quindi gli italiani Riccardo Rossi (CIP, +0"892) e Stefano Nepa (MTA, +0"893), rispettivamento quinto e sesto, settimo il giapponese Taiyo Furusato (Honda, +1"027), ottavo lo spagnolo Adrian Fernandez (Leopard, +1"058), nono l'australiano Joel Kelso (BOE, +1"144), decimo lo spagnolo Angel Piqueras (Leopard, +1"166). Lunetta nei 14, Bertelle resta fuori dalla Q2 per 7 millesimi.