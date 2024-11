MotoGp, Dovizioso: “Martin ha tutto in mano. Marquez? Può vincere titoli”

Bologna, 11 novembre 2024 – Il mondiale 2024 Moto gp è chiuso per tanti opinionisti ed ex piloti. Serve un miracolo a Pecco Bagnaia per recuperare 24 punti di ritardo nell’ultimo weekend stagionale con 37 punti a disposizione tra sprint race e gara. Pecco deve vincere entrambe e sperare in un passo falso dello spagnolo Jorge Martin, al quale sono sufficienti 14 punti totali per trionfare e vincere il suo primo titolo mondiale Moto gp. Poco da fare per l’italiano, anche secondo Andrea Dovizioso che vede un Martin in pieno controllo della situazione rispetto a un anno fa, quando venne sconfitto in volata. E poi dal 2025 Marc Marquez salirà su una Ducati ufficiale, un problema in più per Pecco.

Dovizioso: “Mai dire mai, ma Martin può controllare”

Sembrano esserci poche possibilità per il torinese di rimontare a Barcellona il divario e il numero uno sta per lasciare la sua carena, ma anche quella di Ducati visto che Martin andrà in Aprilia il prossimo anno. Il pensiero di Dovizioso, ai colleghi di Gpone, è chiaro e netto: "Mi pare che la classifica sia delineata, vero è che nelle moto vale il mai dire mai e può succedere di tutto, ma la vedo difficile per Bagnaia – le sue parole – Sicuramente bisognerà capire le condizioni atmosferiche e le gomme, ma Martin ha la situazione in mano e può gestire. Fino alla Malesia non era così". Bagnaia, se da un lato sta ancora pensando al titolo 2024, dall'altro dovrà iniziare a ragionare sul 2025, dai test di martedì, quando al suo fianco ci sarà Marc Marquez. Un problema in più e forse più complesso di Martin, che dovrà capire quanto sarà competitiva l'Aprilia per giocarsi ancora il titolo. Dovizioso di compagni scomodi ne ha avuti, uno in particolare in Ducati che sembrava potesse metterlo in ombra: Jorge Lorenzo. "Pecco deve continuare a pensare a se stesso e alle sue caratteristiche – il consiglio di Dovi – La cosa importante è far fruttare il potenziale e non guardare troppo a ciò che c'è attorno o fuori. A me la presenza di Lorenzo ha dato l'opportunità di evolvermi, è stato un riferimento utile a migliorare". Ma Marc può vincere titoli? Assolutamente sì per Dovizioso: "Si è gestito bene e si è creato la situazione che voleva – il pensiero del forlivese – Ora può tornare a vincere mondiali e Bagnaia verrà messo alla prova, ma se Pecco dovesse vincere smorzerebbe tutti i dubbi nonostante sia già oggi un top rider". E allora parlerà la pista, sia a Barcellona sia il prossimo anno, quando il campionato prometterà ancora più spettacolo. Intanto, si chiude al Montmelo con il gran premio della Solidarietà, l'incasso sarà devoluto in beneficenza a Valencia alluvionata, con sprint race sabato alle 15 e gara lunga domenica alle 14.