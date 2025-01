MotoGp, Ducati avanti tutta. Bagnaia: “Voglio riprendermi il titolo”. Marquez: “Sfida più grande della mia carriera”

Madonna di Campiglio, 20 gennaio 2025 – Ducati alza ancora l'asticella. Presentata a Madonna di Campiglio la stagione 2025 di MotoGp della casa di Borgo Panigale, che quest’anno schiera al via il vicecampione del mondo Pecco Bagnaia e la grande novità Marc Marquez.

"Parliamo del 2025 in un momento positivo per Ducati, dal punto di vista sportivo con 19 gare vinte su 20 ma certamente con una posizione interessante anche dal punto di vista della gamma prodotti che sono tecnologicamente evoluti”, ha esordito Claudio Domenicali, Ceo di Ducati Motor Holding, suggerendo che il successo del team sta “nell'approccio scientifico di Ducati ma anche ricco di emozioni. Quest'anno abbiamo due piloti con un potenziale importante che spingerà la squadra a migliorarsi. Il miglioramento continuo è alla base della nostra filosofia”.

La protagonista in pista sarà la Desmosedici GP25, ma l'obiettivo sarà sempre lo stesso: vincere. Per farlo, la Rossa riparte da due campioni che insieme vantano undici titoli mondiali tra le varie categorie: Marquez e Bagnaia. Il pilota italiano di Chivasso vuole riscattarsi dopo la conclusione dello scorso anno, quando, nonostante le undici vittorie, non è riuscito a vincere il titolo piloti conquistato da Jorge Martin.

Per questo, Bagnaia dice di avere una motivazione in più: “Siamo carichi e c'è molta voglia di concludere ciò che lo scorso anno ci è sfuggito. Dobbiamo lavorare come squadra e provare a portare a casa punti e vittorie per vedere a fine anno come siamo in classifica”. Novità nel team, l'ingresso ufficiale del pilota Marc Marquez che con la sua grande esperienza saprà apportare nuovo valore al team in quella che lo spagnolo definisce "la sfida più grande della mia carriera”.

“Il successo non pesa – ha spiegato Luigi Dall'Igna, direttore generale Ducati Corse –. I numeri dicono cose grandiose per la stagione passata. Sarà difficile migliorare una stagione come la scorsa ma quello che si può fare è migliorare noi stessi per vincere il campionato piloti e costruttori. L'importante è vincere, non stravincere. Sarà fondamentale tener d'occhio gli obiettivi principali: i due titoli mondiali”.

Rispetto alla line-up, "abbiamo i due piloti migliori della stagione 2025, Pecco è un pilota fantastico che abbiamo scelto perché ha riportato il titolo piloti in Ducati e negli ultimi anni ha sempre giocato come protagonista. Marc uno dei piloti più importanti della MotoGp moderna. Per noi un onore averlo nel team e, comunque vada, sarà una bella storia da raccontare”.

La moto, la Desmosedici GP25, avrà diverse novità tecniche e “al di là di tutto dovremo essere molto rigorosi nella selezione del materiale e applicare solo quello che ci farà fare la differenza” ha detto Dall'Igna.

Il primo appuntamento stagionale sarà dal 5 al 7 febbraio in Malesia, al Sepang International Circuit, quando i piloti del Ducati Lenovo Team saranno in pista per la prima sessione di test ufficiali.