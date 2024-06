MotoGp, Hamilton su Marquez in Ducati: “Sarà fantastico”

Bologna, 7 giugno 2024 - In molti hanno paragonato il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025 come quello di Marc Marquez in Ducati ufficiale. Il pilota di Cervera, otto volte campione mondiale, è già in Ducati con Gresini, ma guida una moto vecchia di un anno e dalla prossima stagione vestirà i colori ufficiali rossi come compagno di Pecco Bagnaia: partiranno alla pari. Marquez voleva le stesse armi del bi-campione iridato e le avrà. Un passaggio per certi versi epocale, sulla scia di quanto fatto da Lewis Hamilton che ha deciso di dire sì ai colori rossi della Ferrari. Due campioni che hanno sposato due progetti italiani, emiliani, dello stesso colore e della stessa identica passione. E anche Hamilton, come tanti appassionati, non vede l’ora di scoprire cosa possa fare Marquez con una Ducati aggiornata.

Hamilton: “Sarà incredibile”

Il filo diretto che lega Hamilton alla Moto gp è noto da tempo. Lui è grande appassionato, segue le gare e qualche anno fa ha avuto una giornata intera a disposizione con Valentino Rossi, dove si sono scambiati i mezzi. Hamilton ha guidato la Yamaha di Vale e il Dottore ha guidato la Mercedes con cui Lewis aveva vinto il titolo. Di motori è profondo conoscitore. Il britannico ha parlato così del passaggio di Marquez in Ducati a margine del gran premio del Canada che si disputerà in questi giorni a Montreal: “Penso sia una notizia incredibile - il suo commento - Sono entusiasta per il futuro di questo campionato, perché amo la Moto Gp e credo crescerà moto con Liberty Media e vedere Marquez su una Ducati sarà fantastico”. E chissà che le due case, Ferrari e Ducati, non possano mettere assieme un evento che coinvolga il sette volte campione del mondo di Formula 1, un otto volte iridato nel motomondiale e un bi-campione del mondo di Moto gp. Si parla ovviamente di Lewis Hamilton, Marc Marquez e Pecco Bagnaia, che il prossimo anno saranno tutti vestiti di rosso. Per Marc e Lewis sarà una nuova sfida, stimolante, attraente: “E’ sempre bello mettersi alla prova per uno sportivo - ancora Hamilton - Si va a lavorare in nuovo ambiente, con nuove persone e nuovi obiettivi, poi c’è una sana tensione e tanti aspetti da scoprire”. Certo, ci saranno anche delle incognite, ma due campioni così sapranno affrontarle. Ancora Hamilton: “Ci saranno punti interrogativi a cui dare risposte, ma tutto sarà anche emozionante. I nuovi inizi sono sempre stimolanti. Penso sarà davvero fantastico vedere Marquez in una nuova avventura. Non vedo l’ora”. E se la Moto gp si prende un paio di weekend di pausa, ritornerà dal 28 al 30 giugno ad Assen, la Formula 1 ha archiviato il successo casalingo di Charles Leclerc a Montecarlo e affronterà da venerdì a domenica il gran premio del Canada. Tutti a caccia di Max Verstappen.

