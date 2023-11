MotoGp, Honda in pressing su Marini per il dopo Marquez: “Mi fa piacere, ma non ho novità”

Sepang, 12 novembre 2023 – Il fratello di Valentino Rossi al posto di Marc Marquez in Honda. Potrebbe sembrare il colmo per il Dottore, storico rivale di Marc con cui i rapporti sono ai minimi, ma sta per diventare realtà. I rumors del paddock sono chiari: Honda ha scelto Luca Marini per raccogliere l’eredità dell’otto volte campione del mondo. Insomma, un pilota Academy che sarebbe vicino a lasciare il mondo VR46 per sposare quello che è stato per anni targato numero 93, quello di Marquez, acerrimo duellante del Dottore con il culmine raggiunto nel 2015 con l’accusa da parte del pilota di Tavullia di un complotto in salsa spagnola per far vincere Jorge Lorenzo. Ma si sa, i team ufficiali sono quelli che fanno più gola e Luca Marini vive anche con orgoglio la possibile chiamata di Honda. Per ora ci si nasconde dietro parole di circostanza ma i sussurri del paddock sono chiari e indirizzati.

Marini: “Mi fa piacere, ma non ho novità”

Difficile per Honda trovare un pilota che possa sostituire un otto volte campione del mondo. I migliori sono attualmente sotto contratto, nella fattispecie Fabio Quartararo con Yamaha, Jorge Martin con Ducati, e così l’ala dorata non ha ancora ufficializzato l’erede di Marquez che passerà a Ducati nel 2024. Si era prima parlato di Miguel Oliveira, poi di Fabio Di Giannantonio ma ora la voce più ricercata nel paddock è quella che porta a Luca Marini, fratello di Rossi e alfiere dell’Academy. Il diretto interessato per ora non si sbilancia, ma i rumors vanno in quella direzione e paiono credibili. Il numero dieci non si sbottona, anzi: “Mi fa piacere che Honda mi voglia ma per ora non ci sono novità sul mio futuro. Ne parlano tutti ma io continuo a fare il mio lavoro”. Marini dunque in orbita Honda per affiancare Joan Mir, campione del mondo 2020, nel team ufficiale Repsol abbandonato da Marc. Un piccolo scossone per Vale Rossi che potrebbe vedere il fratello minore guidare la moto portata in trionfo da Marquez. Proprio l’otto volte campione del mondo ha espresso parole di elogio verso questa possibilità, partendo dai rapporti con Luca che sono diversi da quelli con Vale: “Marini è giovane, ha esperienza in Ducati e lo vedrei bene in Honda - le parole di Marc - Bisogna differenziare quello che è il mio rapporto con Luca da quello che Valentino. La rivalità non è un segreto, ma non sono sorpreso dal fatto che Marini possa prendere il mio posto. Va forte e se lo merita”. E in Ducati Mooney chi potrebbe sostituire Marini? Per ora si parla di Fermin Aldeguer, classe 2005 che si è messo in luce con la Boscoscuro in Moto 2. Nella stagione 2023 ha collezionato cinque podi con tre vittorie, con quattro podi consecutivi nelle ultime quattro gare