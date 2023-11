MotoGp Malesia: vince Enea Bastianini davanti a Marquez, terzo Bagnaia

Sepang, 12 novembre 2023 – Moto GP Malesia, vince Enea Bastianini davanti a Marquez, Bagnaia è terzo. Il pilota della Ducati ufficiale ha preceduto Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini e il compagno di squadra e leader del Mondiale Francesco Bagnaia. Quarto Jorge Martin su Ducati Pramac e principale rivale di Bagnaia per il titolo.

Pecco partiva dalla pole, Martin era in seconda posizione. La gara si presentava come una prosecuzione del duello mondiale tra i due grandi protagonisti della MotoGp.

La classifica

Con il terzo posto conquistato in Malesia Francesco Bagnaia guadagna 3 punti su Jorge Martin (4° a Sepang) e si porta a +14 punti sul rivale per il titolo della MotoGp quando mancano 2 gare (più 2 Sprint) alla fine del Mondiale (in tutto sono 74 i punti ancora in palio). Il Motomondiale torna in pista il prossimo weekend per il penultimo appuntamento in Qatar prima del gran finale a Valencia in Spagna.

Moto 2

Fermin Aldeguer vince la gara ma gli occhi sono puntati tutti su Pedro Acosta che diventa il più giovane campione del mondo in classe intermedia dopo Dani Pedrosa nel 2004. Il mondiale piloti si chiude a 16 giri dalla fine quando i tentativi di rimonta di Tony Arbolino si infrangono in un doppio sorpasso azzardato che lo manda fuori pista. Così mentre Aldeguer fa corsa a sé a Pedro Acosta basta controllare la situazione, finire secondo per assicurarsi il titolo mondiale in un'esplosione di gioia e colori finale. Sfortunato, infine, Celestino Vietti scivolato a pochi giri dalla fine quando era in zona podio.

Moto 3

Erano 33 anni che un olandese non vinceva un GP in questa categoria, l’ultimo era stato Hans Spaan nel 1990. L’olandese Collin Veijer (Husqvarna) batte un colpo e, con il tempo di 33’30”072, ha vinto il GP di Malesia di Moto3 precedendo, in una volata entusiasmante, il giapponese Ayumu Sasaki di soli 66 millesimi e lo spagnolo Jaume Masia di 328 millesimi. Proprio questi ultimi due restano da soli a contendersi il mondiale piloti visto che Alonso e Delgado sono sprofondati in classifica. Il dominio spagnolo, in Malesia, si è concretizzato con il quarto posto di Iva Ortolà (Ktm, a 6”830), il quinto di David Munoz (Ktm), il sesto di Adrian Fernandez (Honda) ed il settimo di Xavier Artigas (CFMOto). Ottavo l’australiano Joel Kelso (CFMoto), nono l’italiano Filippo Farioli (Ktm) e decimo il giapponese Ryusei Yamanaka (GasGas). Undicesimo Matteo Bertelle, 16° Stefano Nepa, tante le scivolate, per fortuna senza conseguenze. Pauroso incidente che ha coinvolto David Alonso ed, a ruota Rossi Holgado e Furusato. Per fortuna tutti incolumi i piloti coinvolti nel maxi incidente. La Ktm conquista il titolo mondiale dei Costruttori.

