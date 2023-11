MotoGp oggi live, Bagnaia in pole con record in qualifica. La griglia. Martin a -11 da Pecco dopo la Sprint Race

Sepang, 11 novembre 2023 – E' Francesco Bagnaia su Ducati a conquistare la pole nella gara di MotoGp in Malesia che si corre a Sepang. Il suo tempo di 1:57.491 è anche il record della pista. Staccato di 58 millesimi lo spagnolo e avversario di Pecco per il titolo Jorge Martin, anche lui su Ducati, come Enea Bastianini al terzo. Seguono in seconda fila Alex Marquez, Luca Marini e Marco Bezzecchi: tutti su Ducati.

Il bottino di 12 punti della Sprint Race se l’è aggiudicato invece Marquez che stamattina si è piazzato primo davanti a Martin (9 punti). Terzo Bagnaia (7 punti). Lo spagnolo recupera due lunghezze dunque su Pecco, leader della classifica: ora è a -11. La griglia di partenza.