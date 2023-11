MotoGp Malesia: Bagnaia e il vantaggio dell’esperienza

Sepang, 10 novembre 2023 – L’incertezza sulla corsa al titolo Mondiale la raccontano benissimo i bookmakers. Quote sul favorito, ora Bagnaia, ora Martin, che oscillano come la borsa valori impazzita dopo una notizia rilanciata dalla Fed o alla Bce.

Sì, il duello – tutto Ducati – fra Pecco e Jorge sta davvero entrando nella sua fase più bella e intrigante. Quella che scandirà il fine settimana appena iniziato, con il Gp della Malesia e che poi porterà il Mondiale sulle ultime due piste della stagione, in Qatar e a Valencia.

Regna l’incertezza, è vero, anche se Bagnaia, un margine da favorito alla vittoria finale se lo porta dietro comunque. E indipendentemente da quello numerico recitato o meno dalla classifica. Pecco sembra sentire meno lo stress e le pressioni rispetto a Martin che da parte sua, ha sicuramente la forza e la consapevolezza di considerarsi veloce e potente quanto Bagnaia, ma allo stesso tempo, ha commesso errori decisivi e gravi proprio quando avrebbe avuto l’occasione per dare la stoccata vincente al rivale.

Martin, insomma, corre maggiori rischi di concentrazione, di atteggiamento psicologico e via dicendo, rispetto a Bagnaia che sa di non aver margini di errore su cui contare, ma che sa anche come e quando sarà più opportuno magari concedere un metro all’avversario, sacrificare addirittura qualche punto, ma non correre rischi di consegnare a Martin un jackpot decisivo.