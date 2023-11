MotoGp Malesia: orari tv e circuito. Dove e quando vedere le gare su Sky, Now e Tv8

Sepang, 8 novembre 2023 – Rush finale. Ultimi tre Gran premi del calendario MotoGp per decidere chi sarà il campione del mondo tra Pecco Bagnaia, iridato in carica, e Jorge Martin, lo sfidante. In ogni caso sarà Ducati a trionfare o con il team ufficiale Lenovo oppure con quello clienti Prima Pramac. Tredici i punti di vantaggio dell’italiano dopo il Gran premio di Thailandia a Buriram, un margine che non lascia tranquilli considerando che saranno sei le gare totali da disputare tra Sprint Race e gara lunga. I due rivali fino a qui hanno sfruttato a pieno le incertezze dell’avversario, Martin che si era preso la leadership nel momento di difficoltà di Pecco, il campione del mondo che è invece tornato in testa sfruttando la caduta di Mandalika e l’errore della gomma posteriore di Philip Island. Insomma, da qui in avanti nessuno potrà più sbagliare. Non ci saranno giochi di squadra in Ducati e non ci sarà una preferenza tra Pecco e Jorge: entrambi saranno trattati allo stesso modo. Ma le Ducati in pista sono tante e inevitabilmente influiranno sulla lotta, con l’aggiunta come wild card del campione del mondo Superbike Alvaro Bautista, che guiderà una Desmosedici griffata Team Aruba, ovvero i colori che lo hanno portato a diventare due volte iridato tra le moto derivate di serie. Non va poi dimenticato Marco Bezzecchi, aritmeticamente ancora in corsa con 79 punti di ritardo, ma gli servirà un mezzo miracolo per sperare ancora nel mondiale. Da valutare, inoltre, la crescita di KTM con Brad Binder, un fattore a Buriram, e le prestazioni dei nobili decaduti Marc Marquez e Fabio Quartararo.

Circuito

Costruito appositamente per la velocità e le gare emozionanti, il circuito internazionale di Sepang in Malesia è uno dei migliori al mondo. La costruzione del complesso di 2.300 acri che ospita anche un hotel, un centro commerciale, un campo da golf e altri impianti sportivi è costata circa 50 milioni di sterline ed è stato costruito in soli 14 mesi, ospitando il suo primo Gran premio nell'aprile 1999 e stabilendo lo standard per i circuiti di gara in tutto il mondo. Con quattro curve lente che seguono due lunghi rettilinei e dieci curve a velocità medio-alta, l'ampio tracciato è particolarmente favorevole alle manovre di sorpasso e allo spettacolo. Uno dei giri più lunghi della MotoGp è reso ancora più estenuante per i piloti dal caldo e dall'umidità intensi. Sepang si trova a circa 50 km a sud della città di Kuala Lumpur. In MotoGp si percorreranno 20 giri nella gara domenica per un totale di 110 chilometri mentre in Sprint Race i giri saranno dimezzati.

Precedenti

Il recordman di vittorie in Malesia è Valentino Rossi con sette successi, di cui sei in top class e una in 125 ma sul circuito di Shah Alan nel 1997. Nelle ultime quattro edizioni in Moto gp, con una pausa pandemica di due anni nel 2020 e 2021, ci sono stati quattro vincitori diversi con Dovizioso, Marquez, Vinales e Bagnaia, con due successi Ducati, uno Honda e uno Yamaha. Bagnaia ha vinto due volte a Sepang, la prima nel 2016 in Moto 3, la seconda l’anno scorso in Moto gp. Anche Jorge Martin ha già vinto in Moto 3 nel 2018. Nella passata stagione lo spagnolo del team Pramac ottenne la pole ma poi si ritirò dopo sei giri spalancando le porte al successo di Bagnaia su Bastianini, su Ducati Gresini, e Fabio Quartararo su Yamaha. Furono punti molto importanti per Pecco nella lotta al titolo contro il francese campione 2021.

Il programma

Come sempre fine settimana ricco, fin dal venerdì dove con le Practice si stabiliranno i migliori dieci tempi di accesso alla Q2, mentre tutti gli altri dovranno passare dall’insidiosa Q1. La MotoGp avrà orari in parte accessibili per il pubblico mattutino, ma con la necessità di puntare qualche sveglia. Si parte con le Libere 1 del venerdì che saranno alle 3.45 della notte, poi le Practice alle 8 sempre del venerdì. Al sabato Libere 2 alle 3.10, poi le qualifiche a partire dalle 3.50 per concludere con la Sprint Race alle 8. La domenica sarà dedicata a tutte le gare con la Moto 3 alle 5, la Moto 2 alle 6.15 e la MotoGp alle 8.

Venerdì 10 novembre

Moto 3 Libere 1 ore 2

Moto 2 Libere 1 ore 2.50

MotoGp Libere 1 ore 3.45

Moto 3 Libere 2 ore 6.15

Moto 2 Libere 2 ore 7.05

Moto Gp Practice ore 8

Sabato 11 novembre

Moto 3 Libere 3 ore 1.40

Moto 2 Libere 3 ore 2.25

MotoGp Libere 2 ore 3.10

MotoGp Q1 ore 3.50

MotoGp Q2 ore 4.15

Moto 3 Q1 ore 5.50

Moto 3 Q2 ore 6.15

Moto 2 Q1 ore 6.45

Moto 2 Q2 ore 7.10

MotoGp Sprint Race ore 8

Domenica 12 novembre

MotoGp Warm up ore 3.40

Moto 3 Gara ore 5

Moto 2 Gara ore 6.15

MotoGp Gara ore 8

Dove vedere le gare in tv

Tutto il fine settimana di Sepang sarà trasmesso a pagamento e in esclusiva sui canali Sky Sport. Saranno Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport MotoGp, 208, a trasmettere live tutte le sessioni di tutte le classi. In streaming su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro sarà come sempre Tv8 a essere canale di riferimento. Sul canale 8 del digitale terrestre saranno disponibili in diretta al sabato le qualifiche delle tre classi e la gara sprint della MotoGp, mentre la domenica le gare saranno in differita con questi orari: Moto 3 alle 11.15, Moto 2 alle 12.30 e Moto Gp alle 14.15.

Leggi anche - Marquez e il 2024: "Non vinco da due anni, difficile pensare al titolo"